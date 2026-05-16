Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan skandal sözler: Utanmadan bir de kendini savunmaya kalktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, İslam’ın kesin olarak haram kıldığı alkollü içki satışı yapılan bir meyhanenin açılışına katılıp ellerini semaya açarak dua eden emekli imam Ferhat Taşkın, yükselen haklı tepkilerin ardından adeta pişkinlik kokan bir açıklama yayınladı. Mukaddes dinimizin emirlerini hiçe sayarak içki yuvasının bereketli olmasını dileyen Taşkın, İslam’ın izzetini korumak adına tepki gösteren duyarlı Müslümanları hedef alarak adeta "Hadi oradan imam efendi!" dedirtti.

Yaptığı rezaletin boyutunu idrak etmekten uzak olan emekli imam, sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilere karşı "Ben çok mağdurum" edebiyatına sığındı. Alkolün kötülüklerin anası olduğunu unutan Taşkın, dinimizin kırmızı çizgilerini savunan inananları hedef alarak, "Sırf oradaki içki olayını bahane ederek sosyal medyada paylaşan kendini bilmez insanları Allah'a havale ediyorum" sözleriyle skandalını bir kat daha büyüttü. Rezaleti "içki olayı" diyerek hafife almaya çalışan emekli imamın bu tavrı kamuoyunda büyük bir öfkeyle karşılandı.

40 yıl boyunca kürsülerden İslam’ın emirlerini anlattıktan sonra kısa süre önce emekli olan Ferhat Taşkın, camiasında infiale yol açan olay sonrası nihayet cübbesinin ağırlığını hatırladı. Gelen tepkilerin ardından köşeye sıkışınca, "Böyle bir şey olacağını bilseydim evimden çıkmazdım. Hem kendi camiama hem de dini çevrelere sıkıntı yaşattığım için başta Allah’tan af diliyorum" diyerek günah çıkardı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı ile Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal'ın da katılarak "Allah bol kazanç nasip etsin" nidalarıyla eşlik ettiği bu necis mekan açılışı, unvanı "imam" olan bir kişinin nasıl bir akıl tutulmasına imza atabileceğini gözler önüne serdi. Müslüman mahallesinde salyangoz satılan mekana dualarla kapı açan Taşkın'ın, yaptığı hatayı örtmek için tepki gösteren vatandaşları "kendini bilmez" diye nitelendirmesi, cemaatin arkasında durduğu rehberlerin içine düştüğü vahim durumu bir kez daha kanıtladı.

Yorumlar

İmam

Halk Partisinin imamı böyle olur.

Misafir

İmamlık unvanı iptal edilsin. Münafık
