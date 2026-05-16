Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan skandal sözler: Utanmadan bir de kendini savunmaya kalktı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, İslam’ın kesin olarak haram kıldığı alkollü içki satışı yapılan bir meyhanenin açılışına katılıp ellerini semaya açarak dua eden emekli imam Ferhat Taşkın, yükselen haklı tepkilerin ardından adeta pişkinlik kokan bir açıklama yayınladı. Mukaddes dinimizin emirlerini hiçe sayarak içki yuvasının bereketli olmasını dileyen Taşkın, İslam’ın izzetini korumak adına tepki gösteren duyarlı Müslümanları hedef alarak adeta "Hadi oradan imam efendi!" dedirtti.