Padişah tatlısı olarak da biliniyor! Asırlık lök tatlısına büyük ilgi

Tatlının enerji kaynağı olduğunu aktaran Sağçolak, "Bağırsakların çalışmasını sağlayan dut ile beynin çalışmasını sağlayan cevizin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan tatlımız, hem beynimizi hem bağırsaklarımızı çalıştıran tam bir enerji kaynağıdır. Lök, gençlerin vücutlarını geliştirebilmesi, yaşı ilerlemiş insanların ise performans kazanabilmeleri için olmazsa olmazdır. Lök dövmek oldukça zordur. Eskiden damatların performansını ölçmek için ya da yüzük oyunlarında kaybeden taraflara lök dövdürürlermiş. Bu o zaman hem muhabbet, hem de insanlar arasındaki birlikteliği beraberliği kaynaştırmak için yapılmış." ifadelerini kullandı.