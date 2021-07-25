Padişah tatlısı olarak da biliniyor! Asırlık lök tatlısına büyük ilgi

İlçede "lökhane" işletmesi bulunan ve burada yıllardır tatlı üreten 52 yaşındaki Faruk Sağçolak, AA muhabirine, asırlık tatlının tadındaki güzelliğin organik ürünlerden geldiğini söyledi. "Dutla cevizin gizemli aşkı" olarak tanımlanan lökün tadına bakmak için ilçeye gelenlerin sayısının da fazla olduğunu ifade eden Sağçolak, "Dutu kurutup, öğüttükten sonra cevizini ilave ediyoruz. Yaklaşık 12-13 kilogramlık tokmağımızla 2 bin ila 2 bin 500 vuruş yaparak lökü yapıyoruz. Bu sofralarımızı süsleyen gelen misafirlerimizin gönlünü ve gözünü doyuran bir tatlı çeşidimiz." dedi. Sağçolak, ilaçlanmış dut veya cevizden lök tatlısının yapılmadığını belirterek, tatlının püf noktasının doğallığından geldiğini söyledi.