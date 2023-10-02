2023-10-02 10:55:47 Özgür Demirtaş’tan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Ekonomist Özgür Demirtaş, Akbank yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.
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Ekonomist Özgür Demirtaş, Akbank yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.
Akbank’ın KAP’a yaptığı açıklamaya göre bankanın yönetim kademesinde değişikler yaşandı.
Buna göre Sabri Hakan Binbaşgil yönetim kurulu başkan yardımcısı, Eyüp Engin yönetim kurulu üyesi ve Cenk Kaan Gür genel müdür olarak atandı.
Açıklamada, yönetim kurulu üyesi olan Özgür Demirtaş’ın istifasının kabul edildiği belirtildi. Demirtaş, 2018’den beri bankanın yönetim kurulu üyesiydi.
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