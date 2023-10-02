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Özgür Demirtaş’tan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu

2023-10-02 10:55:47
Özgür Demirtaş’tan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Ekonomist Özgür Demirtaş, Akbank yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.

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Foto - Özgür Demirtaş’tan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Akbank’ın KAP’a yaptığı açıklamaya göre bankanın yönetim kademesinde değişikler yaşandı.

#2
Foto - Özgür Demirtaş’tan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Buna göre Sabri Hakan Binbaşgil yönetim kurulu başkan yardımcısı, Eyüp Engin yönetim kurulu üyesi ve Cenk Kaan Gür genel müdür olarak atandı.

#3
Foto - Özgür Demirtaş’tan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Açıklamada, yönetim kurulu üyesi olan Özgür Demirtaş’ın istifasının kabul edildiği belirtildi. Demirtaş, 2018’den beri bankanın yönetim kurulu üyesiydi.

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