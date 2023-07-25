Oylamadan çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı: Bu ahlaksızlık, erdemsizlik

PM’de Zoom toplantısına katılanlarla birlikte 28 kişi “değişime” ilişkin konuşma yaptı. Yalnızca Grup Başkanı Özgür Özel konuşmadı. Zoom toplantısı üzerinden katılımcı isimlere yönelik “hainlik” suçlamasında bulunulduğu, Kılıçdaroğlu’nun ise, “Ne hainliği arkadaşlar” dediği ifade edildi. Bir PM üyesi ise, “Hain olarak suçlamayı doğru bulmuyorum ama bu toplantıda yanlış olan şeyler var. Birincisi bu toplantının belediye başkanının organizasyonunda yapılması. Genel Başkan’ın yetkisini kullanan iki kişi toplantıda. Bu siyaseten doğru değil, siyasi etiğe uymaz. Statükonun sahibi olanlar değişimin parçası olamazlar” görüşünü dile getirdi. Bazı PM üyeleri de, “Orada etik olmayan Grup Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın olması. Bunlar seçilmedi, atandı” vurgulamasını yaptı. CHP lideri de bu görüşü destekledi. Kılıçdaroğlu, “Arkadaşlar toplantı olabilir. Zamanında biz de yaptık. Bunda sıkıntı yok. Ama grup başkanvekili ve grup başkanı orada olup da belediye başkanından talimat alıyorsa bu yanlış. Etik bulmuyorum. Gelip de belediye başkanının karşısında hazır olda bekliyorlar” diye konuştu. Bunun üzerine Günaydın’ın, “Ben siyaset yapıyorum her yerde konuşurum” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlere dikkat çekerek, “Umutsuz arkadaşlar evde kalsın, sokağa çıkmasınlar, çünkü insanları da umutsuzluğa sevk ediyorlar. Ben de üzüldüm. Ama toparlanıp hızlı bir şekilde organize olmamız lazım” görüşünü dile getirdiği bildirildi.