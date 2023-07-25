Oylamadan çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı: Bu ahlaksızlık, erdemsizlik

'BU AHLAKSIZLIK, ERDEMSİZLİK' Önceki gün yapılan PM toplantısında görevden alınan il ve ilçe örgütlerinin bu kararlara itirazları, yapılan gizli oylamalar sonucu reddedildi. İtirazların kabulü için 60 kişilik PM’de 40 sayısı gerekiyordu. Değişimciler üçte iki çoğunluğa ulaşamadı, ancak yapılan gizli oylamada iki ilde salt çoğunluk sayısı olan 31 oy gücüne ulaştıkları görüldü. Örgütlerin lehine 31 oyun çıktığı oylamalarda, MYK’dan 2 kişinin de kabul oyu verdiği iddia edildi. Milliyet’e konuşan PM üyesi, “Şüphelendiklerimiz var” dedi. İki ilin oylamasında çıkan 31 oya, Kılıçdaroğlu da sinirlendi. CHP lideri’nin, “Arkadaşlar, biz bunları niye görevden aldığımızı söyledik. Bunlar partinin parasını çalmışlar, bu tespit edilmiş, siz bunlara ‘evet’ oyu veriyorsunuz. Bu doğru değil. Bu ahlaksızlık, bu erdemsizlik” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine Hasan Baltacı’dan sert çıkış geldi. Baltacı, “Ben kabul oyu verdim. Ben ailemin yüzüne bakamam burada oturursam. Siz nasıl bizi böyle suçlarsınız? Beni isterseniz disipline verin” diyerek, salonu terk etti. Kılıçdaroğlu’nun “seni kastetmedim” diye seslendiği ancak Baltacı’yı durduramadığı, bu sırada Gürsel Erol’un da, “Hasan Bey haklı” dediği öğrenildi. PM’de bazı üyeler, CHP liderine “Çekilin, tepki var. Olağanüstü kurultay yapalım” dedi.