2021-12-12 16:14:39 Otoparkta park halindeki 2 kamyonda yangın
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, park halindeki 2 kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, park halindeki 2 kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sarıhuğlar Mahallesi'nde bir dondurma firmasının otoparkında park halinde bulunan 2 kamyondan duman çıktığını gören çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla araçlardaki yangın söndürüldü.
Hasara yol açan yangının, kamyonlardaki klima sisteminden çıktığı değerlendiriliyor.
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