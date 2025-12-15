Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Otomotivde güçlü satış, zayıf kârlılık! Sektör 2026’ya nasıl giriyor?
Türkiye otomotiv pazarı 2025 yılını yüksek satışlarla kapatırken kârlılık baskısı artıyor. SUV’ler ve hafif ticari araçlara talep güçlü seyrediyor, elektrikli araçlar ise toplam pazarın yaklaşık yüzde 17’sini oluşturdu. Yerli üretim markalar güven ve erişilebilirlik avantajıyla öne çıkıyor, ikinci el piyasasında kazanç ise artık sadece doğru aracı bulanların oluyor. Sektör temsilcileri, 2026’yı kontrollü büyüme, mali disiplin ve rasyonel fiyatlama yılı olarak öngörürken, toplam pazarın yeni normali 1-1.2 milyon adet civarında şekilleniyor.