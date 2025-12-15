  • İSTANBUL
Otomotivde güçlü satış, zayıf kârlılık! Sektör 2026’ya nasıl giriyor?

Otomotivde güçlü satış, zayıf kârlılık! Sektör 2026'ya nasıl giriyor?

Türkiye otomotiv pazarı 2025 yılını yüksek satışlarla kapatırken kârlılık baskısı artıyor. SUV’ler ve hafif ticari araçlara talep güçlü seyrediyor, elektrikli araçlar ise toplam pazarın yaklaşık yüzde 17’sini oluşturdu. Yerli üretim markalar güven ve erişilebilirlik avantajıyla öne çıkıyor, ikinci el piyasasında kazanç ise artık sadece doğru aracı bulanların oluyor. Sektör temsilcileri, 2026’yı kontrollü büyüme, mali disiplin ve rasyonel fiyatlama yılı olarak öngörürken, toplam pazarın yeni normali 1-1.2 milyon adet civarında şekilleniyor.

Foto - Otomotivde güçlü satış, zayıf kârlılık! Sektör 2026'ya nasıl giriyor?

Türkiye otomotiv pazarı 2025 yılının son çeyreğinde yüksek satış rakamlarıyla dikkat çekerken, sektör temsilcileri bu tablonun arkasındaki dinamikleri, sürdürülebilirliği ve 2026’ya ilişkin beklentileri değerlendirdi. Kasım ayında 133 bin adede yaklaşan satışlar, pazarda “yeni normalin” şekillendiğine işaret ederken; elektrikli araçların yükselişi, ikinci el piyasasındaki dönüşüm ve kârlılık baskısı ortak başlıklar olarak öne çıkıyor.

Foto - Otomotivde güçlü satış, zayıf kârlılık! Sektör 2026'ya nasıl giriyor?

RS Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CMO’su Dr. Naim Çetintürk, kasım ayındaki satış rakamlarının güçlü talebi gösterdiğini ancak sürpriz olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Çetintürk, “Kasım ayında yaklaşık 133 bin adetlik satış hem toplam pazar hem de binek otomobil tarafında talebin hâlen güçlü olduğunu gösteriyor. Ancak kasım ve aralık ayları, geleneksel olarak yılın en yüksek satışlarının gerçekleştiği dönemlerdir. Bu artışta yoğun kampanyalar ve ciddi fiyat indirimleri belirleyici oldu” dedi. Çetintürk, son yıllarda aylık satışların 100 bin bandının altına inmemesinin, Türkiye otomotiv pazarında belirli bir satış bareminin standartlaştığını ortaya koyduğunu belirtti. Talebin, artan nüfus ve pazar dinamikleriyle birlikte önümüzdeki dönemde de belirli bir seviyede devam edeceğini ifade eden Çetintürk, “2026 yılında 2025 seviyelerini hatta daha üzerini görmek mümkün” değerlendirmesinde bulundu.

Foto - Otomotivde güçlü satış, zayıf kârlılık! Sektör 2026'ya nasıl giriyor?

Kasım ayı satışlarının son 10 yıl ortalamasının çok üzerinde gerçekleşmesine dikkat çeken Çetintürk, bu tablonun geçici bir hareketlilik olmadığını söyledi. Çetintürk, “Son 10 yılın ortalamasının yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşen satışlar, otomobil ve hafif ticari araç pazarında kalıcı bir talep güçlenmesine işaret ediyor. Türkiye’de araç sahibi olma isteği ekonomik dalgalanmalara rağmen yüksek. Son 2-3 yıldır kampanyaların da etkisiyle satışlar belirgin biçimde arttı” diye konuştu. SUV modellere olan ilgi, elektrikli araçlara yönelik merak ve ticari araç pazarındaki büyümenin talebi genişlettiğini belirten Çetintürk, özellikle e-ticaret sektörünün hafif ticari araç talebini yukarı taşıdığını vurguladı.

Foto - Otomotivde güçlü satış, zayıf kârlılık! Sektör 2026'ya nasıl giriyor?

Renault, Fiat ve Toyota’nın pazardaki liderliğini değerlendiren Çetintürk, yerli üretimin önemli bir tercih sebebi olduğunu ifade ederek “Bu markaların Türkiye’de üretim yapıyor olması, fiyat, erişilebilirlik, satış sonrası hizmetler ve yedek parça avantajı sunuyor. Ayrıca yerli üretime yönelik dönemsel vergi destekleri de satışları artırıyor” dedi. Çetintürk, pazarda artık yalnızca bu üç markanın belirleyici olmadığını belirterek, “Peugeot 2008, Citroën C4X, Volkswagen T-Roc gibi modellerin yükselişi; Togg T10X ve BYD Seal U’nun elektrikli tarafta hızla öne çıkması, tüketicinin teknoloji ve kullanım amacına daha fazla odaklandığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Foto - Otomotivde güçlü satış, zayıf kârlılık! Sektör 2026'ya nasıl giriyor?

Otomerkezi.net CEO’su Ali Karakaş ise kasım ayında 132 bin 984 adetlik satışın ve yüzde 9.82’lik büyümenin, talebin hâlen güçlü olduğunu ancak 2023’teki aşırı hararetli dönemden daha dengeli bir yapıya geçildiğini söyledi. Karakaş, “Enflasyonun düşme eğilimi, kredi koşullarının kademeli olarak yumuşaması ve konut maliyetlerinin yüksek seyri otomobile olan talebi destekliyor. Ancak bu büyümenin sürdürülebilirliği; enflasyonun seyrine, krediye erişime ve olası ÖTV düzenlemelerine bağlı” dedi. Karakaş, 2026 yılı için 1.3-1.4 milyon adetlik bir pazarın gerçekçi olduğunu ifade etti.

Foto - Otomotivde güçlü satış, zayıf kârlılık! Sektör 2026'ya nasıl giriyor?

Elektrikli araç pazarına da değinen Karakaş, bu segmentin Türkiye’de niş olmaktan çıktığını vurgulayarak “Elektrikli araçların toplam pazardaki payı yaklaşık yüzde 17’ye ulaştı. Tesla, BYD ve Togg’un rekabetçi fiyatlama ve marka gücü bu dönüşümü hızlandırıyor. Önümüzdeki dönemde EV penetrasyonunun yüzde 20-25 bandına çıkması şaşırtıcı olmaz” değerlendirmesinde bulundu.

Foto - Otomotivde güçlü satış, zayıf kârlılık! Sektör 2026'ya nasıl giriyor?

Sıfır satışların artmasının ikinci el pazarına doğrudan yansıdığını belirten Karakaş, takas havuzunun genişlediğini söyledi. Karakaş, “Bu durum fiyatları etiket olarak değil ama pazarlık payı olarak yumuşatıyor. İhtiyaç için araç alacaklar açısından bugün doğru bir dönem. Ancak yatırım amacıyla kısa vadeli kazanç beklentisi olanlar için piyasa eski cazibesinde değil. Kâr artık sadece doğru fiyata doğru aracı bulabilenler için mümkün” dedi.

Foto - Otomotivde güçlü satış, zayıf kârlılık! Sektör 2026'ya nasıl giriyor?

Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, kasım ayındaki yüzde 9.82’lik büyümenin, yüksek faiz ortamına rağmen talebin dirençli olduğunu gösterdiğini söyleyerek “Ertelenmiş talep ve filo alımları satışları destekliyor. Ancak mevcut ekonomik koşullar, bu hızın uzun vadede korunamayacağını ve 2026’da büyümenin daha yatay bir seyre geçeceğini düşündürüyor” dedi. Kasım satışlarının son 10 yıl ortalamasına göre yüzde 50’nin üzerinde olmasının, pazarda yapısal bir genişlemeye işaret ettiğini belirten Erdem, “1-1.2 milyon adetlik pazar artık Türkiye için yeni normal” ifadelerini kullandı. Erdem, elektrikli araçların ilk 10 satış listesinde yer almasının, EV pazarının olgunlaştığını gösterdiğini belirterek, “2026’da elektrikli araç pazar payının yüzde 20’nin üzerine çıkması beklenebilir” dedi. Sıfır araç kampanyalarının ikinci el fiyatlarını baskıladığını da vurgulayan Erdem, özellikle 0-3 yaş araçlarda reel gerileme yaşandığını söyledi.

Foto - Otomotivde güçlü satış, zayıf kârlılık! Sektör 2026'ya nasıl giriyor?

LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik, 2025 yılının otomotiv sektörü açısından çarpıcı bir çelişki barındırdığını söyledi. Nazik, “Satış adetleri arttı ama kârlılık ciddi biçimde eridi. Enflasyon kaynaklı maliyet artışları fiyatlara tam yansıtılamadı. Bu da marjları aşağı çekti” dedi. Selçuk Nazik, özellikle ikinci el tarafında kârlılığın tarihi olarak en düşük seviyelere indiğine dikkat çekerek, “Araçlar satılıyor ama çok daha düşük kârlarla ve daha hızlı el değiştiriyor. Bu durum, özellikle küçük ölçekli galeriler ve finansman maliyeti yüksek işletmeler üzerinde ciddi baskı oluşturdu” ifadelerini kullandı. Sektörde çok sayıda firmanın 2025 yılı boyunca ya faaliyetlerini sonlandırmak ya da ciddi küçülmeye gitmek zorunda kaldığını belirten Nazik, “Ayakta kalan şirketler ise maliyetlerini kısmaya, operasyonlarını sadeleştirmeye ve risklerini daha kontrollü yönetmeye odaklandı” dedi. Nazik, bu sürecin sektör için kaçınılmaz bir yeniden yapılanma anlamına geldiğini vurgulayarak, “2026’yı bir dengeleme yılı olarak görüyorum. Daha rasyonel fiyatlama, kontrollü büyüme ve mali disiplin ön plana çıkacak. Finansman koşullarında makul bir iyileşme sağlanırsa, özellikle 2026’nın ikinci yarısında pazarda yeniden toparlanma görebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

