Otomotivde güçlü satış, zayıf kârlılık! Sektör 2026’ya nasıl giriyor?

LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik, 2025 yılının otomotiv sektörü açısından çarpıcı bir çelişki barındırdığını söyledi. Nazik, “Satış adetleri arttı ama kârlılık ciddi biçimde eridi. Enflasyon kaynaklı maliyet artışları fiyatlara tam yansıtılamadı. Bu da marjları aşağı çekti” dedi. Selçuk Nazik, özellikle ikinci el tarafında kârlılığın tarihi olarak en düşük seviyelere indiğine dikkat çekerek, “Araçlar satılıyor ama çok daha düşük kârlarla ve daha hızlı el değiştiriyor. Bu durum, özellikle küçük ölçekli galeriler ve finansman maliyeti yüksek işletmeler üzerinde ciddi baskı oluşturdu” ifadelerini kullandı. Sektörde çok sayıda firmanın 2025 yılı boyunca ya faaliyetlerini sonlandırmak ya da ciddi küçülmeye gitmek zorunda kaldığını belirten Nazik, “Ayakta kalan şirketler ise maliyetlerini kısmaya, operasyonlarını sadeleştirmeye ve risklerini daha kontrollü yönetmeye odaklandı” dedi. Nazik, bu sürecin sektör için kaçınılmaz bir yeniden yapılanma anlamına geldiğini vurgulayarak, “2026’yı bir dengeleme yılı olarak görüyorum. Daha rasyonel fiyatlama, kontrollü büyüme ve mali disiplin ön plana çıkacak. Finansman koşullarında makul bir iyileşme sağlanırsa, özellikle 2026’nın ikinci yarısında pazarda yeniden toparlanma görebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.