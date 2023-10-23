2023-10-23 13:38:33 Otomobilde ağızları bir karış açık bırakan gelişme! Geliyor! Herkes şaşkın
Çelikten dört kat daha güçlü ve beş kata kadar daha hafif olduğu iddia edilen yeni bir malzeme geliştiriliyor. Bu malzeme, otomobil üreticileri için devrim niteliğinde bir potansiyele sahip olabilir ve yeni nesil vücut zırhlarının üretimine olanak tanıyabilir. UConn, Columbia Üniversitesi ve Brookhaven Ulusal Laboratuvarı’ndaki araştırmacılar ve malzeme bilimcileri tarafından oluşturulan bu yeni malzeme, Temmuz 2021’de Cell Reports Physical Science dergisinde yayınlanan bir çalışmada detaylı olarak açıklandı.