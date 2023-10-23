Otomobilde ağızları bir karış açık bırakan gelişme! Geliyor! Herkes şaşkın

Daha sonra araştırmacılar, her parçayı sadece birkaç yüz atom kalınlığında bir cam kaplama ile kapladılar. Bu sistem, her parça arasında bol miktarda boş alan olduğundan, malzemenin hem çelikten daha güçlü hem de daha hafif olmasını sağladı. Bu yeni malzeme, birçok alanda devrim niteliğinde ürünlerin üretimine olanak tanıyabilir ve gelecekte pek çok kurum ve şirket tarafından yakından takip edilecektir.