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Otomobilde ağızları bir karış açık bırakan gelişme! Geliyor! Herkes şaşkın

2023-10-23 13:38:33
Otomobilde ağızları bir karış açık bırakan gelişme! Geliyor! Herkes şaşkın

Çelikten dört kat daha güçlü ve beş kata kadar daha hafif olduğu iddia edilen yeni bir malzeme geliştiriliyor. Bu malzeme, otomobil üreticileri için devrim niteliğinde bir potansiyele sahip olabilir ve yeni nesil vücut zırhlarının üretimine olanak tanıyabilir. UConn, Columbia Üniversitesi ve Brookhaven Ulusal Laboratuvarı’ndaki araştırmacılar ve malzeme bilimcileri tarafından oluşturulan bu yeni malzeme, Temmuz 2021’de Cell Reports Physical Science dergisinde yayınlanan bir çalışmada detaylı olarak açıklandı.

#1
Foto - Otomobilde ağızları bir karış açık bırakan gelişme! Geliyor! Herkes şaşkın

Araştırmacılar, yeni malzemenin çelikten dört kat daha güçlü olduğunu ve bu sayede araçlar, binalar ve diğer birçok şey için en yaygın kullanılan malzemelerden daha dayanıklı hale geldiğini belirtiyor. Bu malzeme, cam gibi karmaşık bir nanoyapıya sahip olan silika maddesinin oluşumunu sağlayan bir DNA iskelesi kullanılarak oluşturuldu.

#2
Foto - Otomobilde ağızları bir karış açık bırakan gelişme! Geliyor! Herkes şaşkın

Camın çelikten daha güçlü olması mantıksız gibi görünebilir, ancak cam genellikle yapısındaki kusurlar nedeniyle kırılgandır. Bu yeni DNA iskelesi, bu kusurların çoğunu ortadan kaldırarak, cama benzer bir malzeme olsa da, genel dayanıklılık açısından çeliğe daha yakın olan daha güçlü bir malzemenin oluşturulmasını mümkün kılıyor.

#3
Foto - Otomobilde ağızları bir karış açık bırakan gelişme! Geliyor! Herkes şaşkın

Tabii ki, tamamen kusursuz bir büyük cam parçası oluşturmak kolay değildir. Bu nedenle, araştırmacılar kendi yaratıcılıklarına güvendiler ve malzemeyi oluşturmak için nano boyutlu cam parçaları kullandılar. Bu yaklaşım, malzemenin bir çerçeve gibi birkaç parçadan oluşan kusursuz camdan yapılmış gibi olmasını sağladı. Bu, daha küçük ölçekte bir bina iskeletine benzetilebilir.

#4
Foto - Otomobilde ağızları bir karış açık bırakan gelişme! Geliyor! Herkes şaşkın

Daha sonra araştırmacılar, her parçayı sadece birkaç yüz atom kalınlığında bir cam kaplama ile kapladılar. Bu sistem, her parça arasında bol miktarda boş alan olduğundan, malzemenin hem çelikten daha güçlü hem de daha hafif olmasını sağladı. Bu yeni malzeme, birçok alanda devrim niteliğinde ürünlerin üretimine olanak tanıyabilir ve gelecekte pek çok kurum ve şirket tarafından yakından takip edilecektir.

#5
Foto - Otomobilde ağızları bir karış açık bırakan gelişme! Geliyor! Herkes şaşkın

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