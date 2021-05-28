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Aktüel
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Otomobil sulama kanalına devrildi!

2021-05-28 18:12:28
Otomobil sulama kanalına devrildi!

Uşak-Banaz'da sulama kanalına devrilen araçtaki iki kardeş, yaşamını yitirdi.

#1
Foto - Bekir Göktaş (32) yönetimindeki 06 KG 089 plakalı otomobil, Uşak-Afyonkarahisar kara yolu Büyükoturak köyü Doğanlı mevkisinde kontrolden çıkarak boş sulama kanalına devrildi.

Bekir Göktaş (32) yönetimindeki 06 KG 089 plakalı otomobil, Uşak-Afyonkarahisar kara yolu Büyükoturak köyü Doğanlı mevkisinde kontrolden çıkarak boş sulama kanalına devrildi.

#2
Foto - İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Bekir Göktaş ile otomobildeki kardeşi Rümeysa Göktaş'ın (18) hayatını kaybettiğini tespit etti. Kardeşlerin cenazeleri, Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Bekir Göktaş ile otomobildeki kardeşi Rümeysa Göktaş'ın (18) hayatını kaybettiğini tespit etti. Kardeşlerin cenazeleri, Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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