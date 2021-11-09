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Hayat-Aktüel
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Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

2021-11-09 18:54:05
Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

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Foto - Söğütlüdere köyü Kaleler mevkisinde Halit Gökçe yönetimindeki 06 HK 879 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlanarak Mukadder Hatunoğlu’na ait evin yakınlarında durabildi.

Söğütlüdere köyü Kaleler mevkisinde Halit Gökçe yönetimindeki 06 HK 879 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlanarak Mukadder Hatunoğlu’na ait evin yakınlarında durabildi.

#2
Foto - Araçta sıkışan sürücü Gökçe ve yanında bulunan Ali Ablak ile Hasan El, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Araçta sıkışan sürücü Gökçe ve yanında bulunan Ali Ablak ile Hasan El, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

#3
Foto - 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Gökçe’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

112 Acil Servis ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Gökçe’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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