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Otomotiv
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Otomobil piyasasında tarihte bir ilk: Fiyatları indirince 252 bin araç satıp zirveye yerleşti

2024-01-22 14:43:14
Otomobil piyasasında tarihte bir ilk: Fiyatları indirince 252 bin araç satıp zirveye yerleşti

Elektrikli otomobil piyasasında rekabet yeni çıkan modeller ile her geçen gün daha da kızışırken Avrupa'dan gelen son veriler tarihte bir ilki de kayıtlara geçirdi. Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın peş peşe gerçekleştirdiği fiyat indirimleri karşılık buldu ve Avrupa'da en çok satan model Tesla Model Y olurken bir ilk de gerçeklemiş oldu. İlk defa bir elektrikli otomobil, Avrupa'da en çok satanlar listesinde zirveye yerleşerek tarihe geçti.

#1
Foto - Otomobil piyasasında tarihte bir ilk: Fiyatları indirince 252 bin araç satıp zirveye yerleşti

Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları, Almanya'daki talebin yavaşlamasıyla aralıkta yüzde 3,3 düşüş gösterdi.

#2
Foto - Otomobil piyasasında tarihte bir ilk: Fiyatları indirince 252 bin araç satıp zirveye yerleşti

2023'ün tamamında ise AB'deki yeni otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 13,9 artışla 10.5 milyona yükseldi.

#3
Foto - Otomobil piyasasında tarihte bir ilk: Fiyatları indirince 252 bin araç satıp zirveye yerleşti

Elektrikli Tesla Model Y, 2023 genelinde Avrupa'da en çok satılan otomobil olmayı başardı.

#4
Foto - Otomobil piyasasında tarihte bir ilk: Fiyatları indirince 252 bin araç satıp zirveye yerleşti

Böylece ilk defa bir elektrikli otomobil, Avrupa'da zirveye yerleşti.

#5
Foto - Otomobil piyasasında tarihte bir ilk: Fiyatları indirince 252 bin araç satıp zirveye yerleşti

Dataforce tarafından açıklanan verilere göre, Tesla Model Y geçen sene 252 bin 822 adet satış gerçekleştirdi.

#6
Foto - Otomobil piyasasında tarihte bir ilk: Fiyatları indirince 252 bin araç satıp zirveye yerleşti

2022 yılında 137 bin 608 adet satış rakamı elde eden Model Y, satışlarını yüzde 84 arttırmayı başardı.

#7
Foto - Otomobil piyasasında tarihte bir ilk: Fiyatları indirince 252 bin araç satıp zirveye yerleşti

Tesla'nın yaptığı fiyat indirimleri ve Avrupa'daki teşvikler, otomobilin satışlarının artmasında önemli etkenler oldu.

#8
Foto - Otomobil piyasasında tarihte bir ilk: Fiyatları indirince 252 bin araç satıp zirveye yerleşti

Geçtiğimiz yıl Avrupa'da en çok satan ikinci otomobil ise 235 bin 893 adet ile Dacia Sandero oldu.

#9
Foto - Otomobil piyasasında tarihte bir ilk: Fiyatları indirince 252 bin araç satıp zirveye yerleşti

Volkswagen T-Rock, 206 bin 438 adet ile üçüncü, Renault Clio 202 bin 942 adet ile dördüncü, Peugeot 208 ve Opel Corsa ise sırasıyla 194 bin 376 ve 188 bin 662 adet ile beşinci ve altıncı sırada yer aldı.

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