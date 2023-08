ARAÇ MUAYENESİ KUSURLAR TABLOSU Dönüş Yönü (Rotation) asimetrik lastiklerde kullanılır. Bu lastikler araca gösterilen yönde takılması gereken desene sahip lastiklerdir. Genellikle ok şeklindeki işaretle lastiklerin dönmesi gereken yön gösterilir. Araca takılma yönü inside (iç) ve outside (dış) şeklinde de gösterilmiş lastikler bulunmaktadır. Outside işaretlemesi aracın dış kısmında, inside işaretlemesi ise aracın iç kısmında yer almalıdır.