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Aktüel
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Otomobil kamyonete çarptı: 3 yaralı

2024-06-09 07:32:56
Otomobil kamyonete çarptı: 3 yaralı

Düzce’de otomobilin kamyonete arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

#1
Foto - Otomobil kamyonete çarptı: 3 yaralı

Kaza, Boğaziçi Yazlık Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce’den Akçakoca istikametine seyir halinde olan N.İ. idaresindeki 34 NTV 20 plakalı Mercedes marka otomobil aynı istikamette seyir halinde olan F.G. idaresindeki 81 DH 410 plakalı Hyundai marka kamyonete araca arkadan çarptı

#2
Foto - Otomobil kamyonete çarptı: 3 yaralı

Çarpışmanın etkisi ile savrulan pikap bariyerlere çarparak durabilirken, otomobilin ön kısmı ise paramparça oldu. Kazada yaralanan otomobildeki N.İ., S.S. ve İ.S. isimli kişiler hastaneye kaldırıldı.

#3
Foto - Otomobil kamyonete çarptı: 3 yaralı

Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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