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Otomotiv
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Otomobil devi logosunu değiştirdi! İşte yeni logosu

2021-01-08 11:01:06
Otomobil devi logosunu değiştirdi! İşte yeni logosu

KIA ilk olarak 1994'te tanıttığı ve 2004 yılında güncellediği logosunu değiştirdi.

#1
Foto - El yazısını andıran yeni logo, Güney Kore'nin Incheon kentinde bir havai fişek gösterisiyle tanıtıldı.

El yazısını andıran yeni logo, Güney Kore'nin Incheon kentinde bir havai fişek gösterisiyle tanıtıldı.

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Foto - Eskiden şaşırtma gücü anlamına gelen

Eskiden şaşırtma gücü anlamına gelen "The Power to surprise" olan KIA sloganı da logo ile birlikte değişti. "Movement that inspires" yani ilham verici hareket, artık KIA'nın yeni sloganı olacak.

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