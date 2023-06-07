2023-06-07 13:00:57 Otomobil alacaklar dikkat! Araba alım-satımlarında yeni dönem!
Arabası olan ve araba almayı düşünen herkesi ilgilendiren son dakika gelişmesi! Tamamen değişti, noterde yeni uygulama hayata geçti. Bir ilimiz araba alım-satımlarında mağduriyetin önüne geçmek için örnek oldu. Araç devirlerinde dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için “Yeni Ön Büro Ve Form” sistemiyle Türkiye’de bir ilke imza atıldı. Uygulama ile satışlar noterlik huzurunda güvenli hale geldi. İşte detaylar...