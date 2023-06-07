Otomobil alacaklar dikkat! Araba alım-satımlarında yeni dönem!

Batman 1’nci noterliği hayata geçirdiği “Yeni Ön Büro Ve Form” sistemiyle Türkiye’de bir ilke imza attı. Noter, bu uygulama ile birlikte dolandırıcılığın önüne geçmeyi hedefliyor. Bu uygulama ile dolandırıcılardan korunmayı hedeflediklerini belirten Batman 1’nci Noteri Mehmet Şirin Erdoğan, “Bilindiği üzere öncelikle bizim gelen vatandaşları korumamız da gerekiyor. Biz bir güven kurumuyuz. Güven kurumu olmamız nedeniyle bize gelen vatandaşların dolandırıcılara karşı uyanık da olmaları gerekiyor. Kimisi tabii uyanık olamayabiliyor, dolandırılabiliyor. Biz, geçmişte bunu hem noterliğimizde hem diğer noterliklerde yaşadık. Bu sebeple de vatandaş bize müracaat ettiğinde bir ön büro sistemi kurduk" dedi.