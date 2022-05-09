  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
6
Otobüsün çarptığı otomobil ikiye bölündü

2022-05-09 12:30:18
Otobüsün çarptığı otomobil ikiye bölündü

Kütahya'da yolcu otobüsünün kavşakta kontrolsüz çıkan otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

#1
Foto - Kaza, Kütahya - Eskişehir kara yolu 2'nci Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi.

Kaza, Kütahya - Eskişehir kara yolu 2'nci Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi.

#2
Foto - Hasan Hüseyin Sakın yönetimindeki 35 PK 881 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, kavşakta kontrolsüz çıkan Süleyman Sarı yönetimindeki 43 DB 863 plakalı otomobile çarptı.

Hasan Hüseyin Sakın yönetimindeki 35 PK 881 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, kavşakta kontrolsüz çıkan Süleyman Sarı yönetimindeki 43 DB 863 plakalı otomobile çarptı.

#3
Foto - Otomobil ikiye bölünürken, otobüs ise duvarını yıktığı bahçeye girdi.

Otomobil ikiye bölünürken, otobüs ise duvarını yıktığı bahçeye girdi.

#4
Foto - Kazada otomobil sürücüsü Süleyman Sarı ve yolcu otobüsünün muavini Ali Can Genç yaralandı.

Kazada otomobil sürücüsü Süleyman Sarı ve yolcu otobüsünün muavini Ali Can Genç yaralandı.

#5
Foto - Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Ebrar Karakurt tehlikesi!
Gündem

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Ebrar Karakurt tehlikesi!

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt'un eşcinsel ilişkilerini meşrulaştırmaya çalışan medya, Karakurt'a yapıl..
Köpeği kamyonun arkasına bağlayan vicdansız sürücü yakalandı
Yerel

Köpeği kamyonun arkasına bağlayan vicdansız sürücü yakalandı

Antalya'da kamyonun arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek eziyet eden sürücüye para cezası kesilerek hakkında adli işlem yapıldı...
Ümit Özdağ şimdi de Melih Gökçek'i tehdit etti! 'Karşıma çıkarsan seni perişan ederim Melih'
Siyaset

Ümit Özdağ şimdi de Melih Gökçek'i tehdit etti! 'Karşıma çıkarsan seni perişan ederim Melih'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu çirkin üslubu ile tehdit eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bu sefer de bir siyasetçiye yakışmaya..
Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Gündem

Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Kabızlık sorunu nasıl gider? Kabızlığı daha kötü hale getiren 8 yiyecek
Kadın - Aile

Kabızlık sorunu nasıl gider? Kabızlığı daha kötü hale getiren 8 yiyecek

Bağırsak hareketliliğinde azalma ile ortaya çıkan ve sancılı bir sürece dönüşebilen kabızlık, genel olarak beslenme yanlışlıklarından kaynak..
İBB bütçesinden Trabzonlulara sosyal yardım kartı dağıtıldı!
Siyaset

İBB bütçesinden Trabzonlulara sosyal yardım kartı dağıtıldı!

İBB Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trabzonlulara sosyal yardım dağıttıklarını söyledi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay