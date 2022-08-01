Otobüsten çıkanlarda yok yok!

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Müdürü Mustafa Gökoğlan, “Biz günlük bazda Denizlili vatandaşlarımıza yaklaşık 120 bin civarı yolcumuzu bir yerden bir yere taşıyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımız bazen otobüsün içerisinde çok değerli eşyaları, mücevheratları, okul eşyaları ve diğer eşyalarını unutabiliyorlar. Tabi biz bu eşyaları 3 ay içerisinde bu bulunduğumuz ofiste bulunduruyoruz. 3 Ay içerisinde gelen vatandaşlarımızın unuttuğu eşyalar var ise anında teslim kaydı ile teslim ediyoruz. Vatandaşımız bazen acele etmiştir inmiştir aşağıya bir daha da geriye arama gereği duymamıştır ama bir gün sonra bizlere otobüste eşya unuttuğunu belirttiğinde kendisine teslim ederiz” dedi.