Otobüsten çıkanlarda yok yok!

İçerisinde araba anahtarı, şemsiye, kimlik, cüzdan, cep telefonu, battaniye gibi malzemelerin bulunduğu büroda en dikkat çeken ise baston ve polis şapkası oldu. Gelen vatandaşların kolayca bulması için muhafaza altına aldıklarını belirten Kayıp Eşyalar Büro Sorumlusu Sultan Kara, “Otobüste kayıp olan eşyalarımızı şoförlerimiz buldukları zaman şirketimize getiriyorlar. Bunu tutanak karşılığında teslim alıyoruz sistemimize işliyoruz, gelen vatandaşlarımıza direk yardımcı oluyoruz. Unutulan eşyaların tespitini yapıyorlar ve kendilerine teslim ediyoruz. 3 ay boyunca şirketimizde kayıp eşyaları muhafaza ediyoruz. Yolcu bastonu binerken kullandı, inerken nasıl unuttu gerçekten çok ilginç” diye konuştu.