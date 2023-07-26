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Otobüs şoförünün astığı not görenleri şaşırttı! Yazıyı gören yolcular bunu yapmaya başladı

2023-07-26 13:55:45
Otobüs şoförünün astığı not görenleri şaşırttı! Yazıyı gören yolcular bunu yapmaya başladı

Zonguldak'ta Özel Halk Otobüsünde şoförlük yapan Haşim Korkmaz, araç içerisinde yüksek sesle konuşulan siyaset ve futbol için çözümü yazı asmakta buldu. Aracın önüne 'Araç içinde siyaset, futbol, yüksek ses ve küfürlü konuşmak yasaktır' notunu asan Korkmaz, "Vatandaşların yolculuk aşamasında kafasını dinlemesi için yaptım." dedi. Zonguldak'ta bir otobüs şoförü, yolcuların keyifli bir yolculuk yapması amacıyla aracının önüne 'Araç içinde siyaset, futbol, yüksek ses ve küfürlü konuşmak yasaktır' yazısını yazdı. Özel Halk Otobüsünde 102 Mahallesine otobüs seferi yapan 53 yaşındaki 3 çocuk babası otobüs şoförü Haşim Korkmaz, araç içerisinde artan siyaset, spor, yüksek ses ve küfürlü konuşmalara son vermek için fikir düşündü.

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Foto - Otobüs şoförünün astığı not görenleri şaşırttı! Yazıyı gören yolcular bunu yapmaya başladı

Korkmaz son çare olarak eline aldığı kalemle bir kağıdın üzerine, ‘Araç içinde siyaset, futbol, yüksek ses ve küfürlü konuşmak yasaktır’ yazısını yazarak, yolcu girişinin üstüne astı. Asılan yazıyla birlikte yolcular bu kurala uyarak araçta herhangi bir konuşma yapmamaya başladı.

#2
Foto - Otobüs şoförünün astığı not görenleri şaşırttı! Yazıyı gören yolcular bunu yapmaya başladı

Kuralın uygulanmasıyla birlikte hem yolcular hem de otobüs şoförü Haşim Korkmaz, keyifli bir yolculuk yapmaya başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan otobüs şoförü Korkmaz, “Bu araba toplu taşıma olduğu için yaptım. Vatandaşların yolculuk aşamasında kafasını dinlemesi için yaptım. Büyüklerimiz her zaman büyüktür. Hep de saygı duymuşumdur. Arabaya oturdukları zaman kargaşa münakaşa oluyor. Siyasettir, futboldur. Arabada çoluk çocuk oluyor. Mecbur kaldık yazmak için. Şu anda herkesin hoşuna gidiyor. Artık siyaset futbol konuşan olmuyor. Yolcularımız da memnun benim de kaf rahat. Yanlış anlamayın 18 saat direksiyon sallıyorum. Sabah :06:00’dan gece 12:00’ye kadar. Daha doğrusu herkesten anlayış bekliyorum. Benimde hakkım güzel insanlarla karşılaşmak” dedi.

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