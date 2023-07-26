2023-07-26 13:55:45 Otobüs şoförünün astığı not görenleri şaşırttı! Yazıyı gören yolcular bunu yapmaya başladı
Zonguldak'ta Özel Halk Otobüsünde şoförlük yapan Haşim Korkmaz, araç içerisinde yüksek sesle konuşulan siyaset ve futbol için çözümü yazı asmakta buldu. Aracın önüne 'Araç içinde siyaset, futbol, yüksek ses ve küfürlü konuşmak yasaktır' notunu asan Korkmaz, "Vatandaşların yolculuk aşamasında kafasını dinlemesi için yaptım." dedi. Zonguldak'ta bir otobüs şoförü, yolcuların keyifli bir yolculuk yapması amacıyla aracının önüne 'Araç içinde siyaset, futbol, yüksek ses ve küfürlü konuşmak yasaktır' yazısını yazdı. Özel Halk Otobüsünde 102 Mahallesine otobüs seferi yapan 53 yaşındaki 3 çocuk babası otobüs şoförü Haşim Korkmaz, araç içerisinde artan siyaset, spor, yüksek ses ve küfürlü konuşmalara son vermek için fikir düşündü.