Otobüs şoförünün astığı not görenleri şaşırttı! Yazıyı gören yolcular bunu yapmaya başladı

Kuralın uygulanmasıyla birlikte hem yolcular hem de otobüs şoförü Haşim Korkmaz, keyifli bir yolculuk yapmaya başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan otobüs şoförü Korkmaz, “Bu araba toplu taşıma olduğu için yaptım. Vatandaşların yolculuk aşamasında kafasını dinlemesi için yaptım. Büyüklerimiz her zaman büyüktür. Hep de saygı duymuşumdur. Arabaya oturdukları zaman kargaşa münakaşa oluyor. Siyasettir, futboldur. Arabada çoluk çocuk oluyor. Mecbur kaldık yazmak için. Şu anda herkesin hoşuna gidiyor. Artık siyaset futbol konuşan olmuyor. Yolcularımız da memnun benim de kaf rahat. Yanlış anlamayın 18 saat direksiyon sallıyorum. Sabah :06:00’dan gece 12:00’ye kadar. Daha doğrusu herkesten anlayış bekliyorum. Benimde hakkım güzel insanlarla karşılaşmak” dedi.