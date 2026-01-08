  • İSTANBUL
Eğitim
6
Yeniakit Publisher
ÖSYM duyurdu! Tercih süreci başladı
Giriş Tarihi:

ÖSYM duyurdu! Tercih süreci başladı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile kamu kurumlarına yerleştirmeler için tercih süreci başladı. Tercih işlemleri 19 Ocak saat 23.59'da sona erecek.

#1
Foto - ÖSYM duyurdu! Tercih süreci başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), EKPSS sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler için tercihler alınmaya başladı.

#2
Foto - ÖSYM duyurdu! Tercih süreci başladı

ÖSYM'nin internet sitesinde, "2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" duyurusu yayımlandı.

#3
Foto - ÖSYM duyurdu! Tercih süreci başladı

Buna göre, EKPSS sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.

#4
Foto - ÖSYM duyurdu! Tercih süreci başladı

Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

#5
Foto - ÖSYM duyurdu! Tercih süreci başladı

Tercih işlemleri, 19 Ocak saat 23.59'da sona erecek.

