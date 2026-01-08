ÖSYM duyurdu! Tercih süreci başladı
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile kamu kurumlarına yerleştirmeler için tercih süreci başladı. Tercih işlemleri 19 Ocak saat 23.59'da sona erecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), EKPSS sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler için tercihler alınmaya başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde, "2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" duyurusu yayımlandı.
Buna göre, EKPSS sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.
Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.
Tercih işlemleri, 19 Ocak saat 23.59'da sona erecek.
