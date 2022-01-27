Osmanlı'dan bugüne... Pullarla tarihe yolculuk

PTT Pul Müzesi'nde, 1863 senesinden bugüne kadar tedavüle çıkarılan yaklaşık 8 bin 375 pul kronolojik olarak sergileniyor. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Avusturyalı mimar ve tasarımcı Clemens Holzmeister tarafından neoklasik kural ölçülerinde 1933'te yapılan tarihi Emlak ve Eytam Bankası binası, PTT AŞ tarafından restore edilerek 6 bin 500 metrekarelik alanıyla dünya çapında bir kültür merkezine dönüştürüldü ve 2013 yılında hizmete açıldı. Müzenin giriş katında, 181 senelik geçmişe sahip PTT'nin kuruluşundan bugüne kadar posta ve haberleşme alanında hizmetlerini sunarken kullandığı objeler yer alıyor. Bu bölümde dağıtıcı çantası, silah, damga ve mühür, telefon ve telgraf makineleri ve tartı gibi yaklaşık 80 obje bulunuyor. Geçmişten bugüne posta dağıtıcılarının kullandığı 8 kıyafet, modellere giydirilmiş halde kronolojik şekilde teşhir ediliyor. Yine zemin katta 3 boyutlu sinema salonuyla ana sergi bölümündeki ekranda posta ve haberleşme tarihini anlatan filmler gösteriliyor.