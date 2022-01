Osmanlı'dan bugüne... Pullarla tarihe yolculuk

Bu tarihe kadar mektuplar her postanenin kendisine ait mührüyle damgalanıyordu. Bu yüzden 1840'tan 13 Ocak 1863'e kadar olan döneme Prefilatelik (Mühür Devri) deniliyor. Her postanenin kendi ismini taşıyan mührü vardı. Bu mühürler genellikle siyah ve mavi renkte basılırdı. Mühürler üzerinde genellikle "An Canibi Postai", "An Canibi Postanei" veya "Postai Hükümeti" yazısıyla altında şehir ismi ve sene olarak tarih yazılıydı. Doğal olarak posta pulunun kullanılmasıyla bu mühürlerin kullanılmasına da gerek kalmamıştı.