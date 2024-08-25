Osmanlı sofralarından gelen vazgeçilmez lezzet: "Tavuk pilav"

"Tüm Konyalıların da tatması için böyle bir girişimde bulunduk" Pandemi döneminde annesi ile beraber tavuk pilav işine başlamalarını anlatan Şeref Erdem, "Pandemi döneminde düğünlerin yasaklandığı günlerde evde otururken annemle birlikte bir pilav yapalım dedik. Pilavı özledik gibi bir muhabbet geçince pilav yapıldı. Geleneksel Konya pilavı yapmıştık. Bir de bunu tavuklu yapalım diye konuşurken, aklımıza böyle tavuklu pilav işi geldi. Bunu tattık, çok güzel olduğuna kanaat getirince bunu tüm Konyalıların da tatması için böyle bir girişimde bulunduk. Zaten yıllardan beri meydanlarda seyyar olarak bu işleri yapıyoruz. Bunu aynı sokağa nasıl yansıtabiliriz, sokak pilavcısı nasıl olur diye düşünürken Allah nasip etti, pandemi döneminde yasaklar da olunca Konya da böyle bir açık vardı, o açığı bu şekilde kapatmış olduk. Pilavda da zaten hedeflediğimizin üstündeyiz şu an elhamdülillah. Biz bunun oturacağını, devam edeceğini ya da süreklilik haline nasıl getirebileceğini kafamızda düşünürken şu an zaten bir gün gelmese bir gün gelen ya da haftada 2-3 kere gelen sabit müşterilerimiz oluştu. Yani bunları da görünce zaten bu iyice yerleşiyor hafızaya ve gün geçtikçe üzerine koyarak gidiyoruz" dedi.