2024-08-25 09:11:17 Osmanlı sofralarından gelen vazgeçilmez lezzet: "Tavuk pilav"
Osmanlı döneminde "Muza'fer pilav" olarak bilinen, günümüzde de vazgeçilmez lezzetler arasında yer alan tavuk ile hazırlanan pirinç pilavı Konya'da da ilgi görüyor. Pandemi döneminde annesiyle birlikte merak üzerine evde yaptığı tavuk pilavın lezzetini beğenerek satmaya başlayan Şeref Erdem, ilk başladıklarında müşterilerinin 'Pilav satıyorsunuz, ekmek niye vermiyorsunuz? Ekmek yemezsek karnımız doymaz' tepkilerini de aştıklarını söyledi. Konya'da uzun yıllar boyunca Alaeddin Tepesi civarında üç tekerlekli araçla tatlı satan babasının yanına çocukken okul çıkışında yardıma gelen 37 yaşındaki Şeref Erdem, babasının emekli olmasının ardından belediyeden sabit yer kiralayarak seyyar satıcılık mesleğini devraldı. Pandemi döneminden önce baba mesleği tatlıcılığı 25 yıl boyunca sürdüren Erdem, daha sonra pandemi döneminde Osmanlı döneminde pişirilen "Muza'fer pilav" olarak bilinen tavuk ile hazırlanan pirinç pilavı canı çekmesi üzerine annesiyle birlikte evde tavuk pilav pişirdi. Erdem, tattığı lezzeti beğenmesinin ardından müşterilerine sunmaya başladı. Kısa sürede müşterilerinden olumlu dönüşler alan Erdem, tavuk pilavı satmaya devam ediyor.