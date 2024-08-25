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Hayat-Aktüel
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Osmanlı sofralarından gelen vazgeçilmez lezzet: "Tavuk pilav"

2024-08-25 09:11:17
Osmanlı sofralarından gelen vazgeçilmez lezzet: "Tavuk pilav"

Osmanlı döneminde "Muza'fer pilav" olarak bilinen, günümüzde de vazgeçilmez lezzetler arasında yer alan tavuk ile hazırlanan pirinç pilavı Konya'da da ilgi görüyor. Pandemi döneminde annesiyle birlikte merak üzerine evde yaptığı tavuk pilavın lezzetini beğenerek satmaya başlayan Şeref Erdem, ilk başladıklarında müşterilerinin 'Pilav satıyorsunuz, ekmek niye vermiyorsunuz? Ekmek yemezsek karnımız doymaz' tepkilerini de aştıklarını söyledi. Konya'da uzun yıllar boyunca Alaeddin Tepesi civarında üç tekerlekli araçla tatlı satan babasının yanına çocukken okul çıkışında yardıma gelen 37 yaşındaki Şeref Erdem, babasının emekli olmasının ardından belediyeden sabit yer kiralayarak seyyar satıcılık mesleğini devraldı. Pandemi döneminden önce baba mesleği tatlıcılığı 25 yıl boyunca sürdüren Erdem, daha sonra pandemi döneminde Osmanlı döneminde pişirilen "Muza'fer pilav" olarak bilinen tavuk ile hazırlanan pirinç pilavı canı çekmesi üzerine annesiyle birlikte evde tavuk pilav pişirdi. Erdem, tattığı lezzeti beğenmesinin ardından müşterilerine sunmaya başladı. Kısa sürede müşterilerinden olumlu dönüşler alan Erdem, tavuk pilavı satmaya devam ediyor.

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Foto - Osmanlı sofralarından gelen vazgeçilmez lezzet: "Tavuk pilav"

"Tüm Konyalıların da tatması için böyle bir girişimde bulunduk" Pandemi döneminde annesi ile beraber tavuk pilav işine başlamalarını anlatan Şeref Erdem, "Pandemi döneminde düğünlerin yasaklandığı günlerde evde otururken annemle birlikte bir pilav yapalım dedik. Pilavı özledik gibi bir muhabbet geçince pilav yapıldı. Geleneksel Konya pilavı yapmıştık. Bir de bunu tavuklu yapalım diye konuşurken, aklımıza böyle tavuklu pilav işi geldi. Bunu tattık, çok güzel olduğuna kanaat getirince bunu tüm Konyalıların da tatması için böyle bir girişimde bulunduk. Zaten yıllardan beri meydanlarda seyyar olarak bu işleri yapıyoruz. Bunu aynı sokağa nasıl yansıtabiliriz, sokak pilavcısı nasıl olur diye düşünürken Allah nasip etti, pandemi döneminde yasaklar da olunca Konya da böyle bir açık vardı, o açığı bu şekilde kapatmış olduk. Pilavda da zaten hedeflediğimizin üstündeyiz şu an elhamdülillah. Biz bunun oturacağını, devam edeceğini ya da süreklilik haline nasıl getirebileceğini kafamızda düşünürken şu an zaten bir gün gelmese bir gün gelen ya da haftada 2-3 kere gelen sabit müşterilerimiz oluştu. Yani bunları da görünce zaten bu iyice yerleşiyor hafızaya ve gün geçtikçe üzerine koyarak gidiyoruz" dedi.

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Foto - Osmanlı sofralarından gelen vazgeçilmez lezzet: "Tavuk pilav"

"Vatandaş da memnun, biz de memnunuz" Vatandaşların akşamları farklı bir aktive için çıktığı sokakta farklı bir lezzet oluştuğunu ifade eden Şeref Erdem, "Konya'da şu an zaten yaz mevsimi olması, gurbetçilerin gelmesi, havaların gündüz çok sıcak olup akşamların biraz daha serin olmasıyla akşam bir yoğunluk oluşuyor. Vatandaşlar da zaten ailesiyle çıkmışken bir aktivite arıyor. Yani böyle gelip burada atıştırmalık lezzetler gibi, pilav, tatlı, dondurma, mısır, meydanda böyle şeylere de erişilebilirlik kolay olduğu için vatandaşların alakası da bu yönde olumlu. Yani vatandaş da memnun, biz de memnunuz" şeklinde konuştu. "Pilav satıyorsunuz ekmek niye vermiyorsunuz, ekmek yemezsek karnımız doymaz" Pilav satışına başladığı günlerde müşterilerin farklı tepkileri ile karşılaştığını anlatan Erdem, "İlk başladığımız sıralar biraz zorlandık haliyle. Konyalı pilavı sadece düğünlerde yediği için ilk başladığımızda 'siz bu pilavı parayla mı satıyorsunuz, pilav parayla mı satılır' bunu aştık.

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Foto - Osmanlı sofralarından gelen vazgeçilmez lezzet: "Tavuk pilav"

Ondan sonra 'pilav satıyorsunuz tamam da ekmek niye vermiyorsunuz, biz ekmek yemezsek karnımız doymaz' gibi tepkiler de almıştık. Ama bunları da aştık" ifadelerini kullandı. Sporcu olduğunu ve tavuk pilavı severek tükettiğini belirten Halil Çevik, "Özellikle tavuk pilavı çok severiz. Abartma gibi olmasın 1 kilo tavuk yiyorum. Spor için mecbur kalori lazım. Hakikaten bir anne eli gibi değmiş gibi. Burada özellikle arkadaşlar benden bıktı senin yüzünden müşteriye pilav kalmıyor, sen pilav yeme demeye başladılar. Yakında herhalde evden yaptıracağım pilavı ama özellikle pirinci tavsiye ediyorum" dedi. Tavuk pilav yiyen İbrahim Bilgin ise, "Pilav severek tükettiğim bir şey. Haftanın 5 günü veya hafta boyunca tüketmeye çalışırım, severim" diye konuştu.

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