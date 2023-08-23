  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
8
Osmanlı padişahları ne yerdi? İşte padişahlarının favori lezzetleri!

2023-08-23 15:05:46
Osmanlı padişahları ne yerdi? İşte padişahlarının favori lezzetleri!

Dünyanın en köklü mutfaklarından biri hiç kuşkusuz Osmanlı'ya aittir. Peki, şimdiye kadar hangi padişahın hangi yemeği daha çok sevdiğini merak etmiş miydiniz? İşte, o sorunun cevabı...

#1
Foto - Osmanlı padişahları ne yerdi? İşte padişahlarının favori lezzetleri!

Tarihin akışını değiştiren Osmanlı padişahlarının hayatı sık sık gündem oldu. Cihan padişahlarının yemek alışkanlıkları da dikkat çekiyor. Birbirinden farklı damak tadına sahip olan padişahların favori yemekleri görenleri çok şaşırtıyor. İşte, padişahların favori yemekleri...

#2
Foto - Osmanlı padişahları ne yerdi? İşte padişahlarının favori lezzetleri!

FATİH SULTAN MEHMET'İN EN SEVDİĞİ YEMEK NEYDİ? Bizans İmparatorluğu'na son veren Fatih Sultan Mehmet'in deniz ürünlerine olan düşkünlüğü dikkat çekiciydi. Sarayına istakoz bile getirten Fatih Sultan Mehmet, istiridye, karides, kurutulmuş balık, yılan balığı gibi deniz ürünlerini de severdi. Kekikli yılan balığı ise sık sık sofrada yer alırdı. Kestaneli bulgur pilavı, kavunlu zerde, havyar, kuşbaşı etle yapılan ekşili çorba, tandır kebabı, mendene gibi yemekler de Fatih Sultan Mehmet'in favori yemekleri arasındadır. Mantı da Fatih Sultan Mehmet'in sofrasında en çok yer alan yemeklerden birisiydi. Kabuniye ve mutancana gibi kadim yemekler sık sık yaptırıldı. Fatih Sultan Mehmet'in sabah kahvaltısında bile soğanlı, sarımsaklı, sirkeli balık yediği rivayet edilmekte ve kahvaltıda paça çorbası içtiği söylenmektedir.

#3
Foto - Osmanlı padişahları ne yerdi? İşte padişahlarının favori lezzetleri!

#4
Foto - Osmanlı padişahları ne yerdi? İşte padişahlarının favori lezzetleri!

SULTAN 2. ABDÜLHAMİD'İN EN SEVDİĞİ YEMEK NEYDİ? Sultan 2. Abdülhamid'in favori yemeği soğanlı yumurtaydı. Yapılışı yaklaşık 3,5 saat süren bu yemeğin püf noktası ise bol soğan ve bol çeşnidir. Sultan 2. Abdülhamid normal zamanlarda sade yemekleri tercih etmekteydi.

#5
Foto - Osmanlı padişahları ne yerdi? İşte padişahlarının favori lezzetleri!

Sultan Abdülaziz'in favori yemeği Hünkar Beğendi olmuştu. İstanbul'u ziyaret eden İmparatoriçe Eugenie, aşçısından ricada bulunmuş ve beşamel sos hazırlamasını istemiştir. Beşamel sosun üzerine saray mutfağının baş aşçısı közlenmiş patlıcan katmıştı. Sultan Abdülaziz'in en sevdiği et yemeği de üzerine eklendi. Sultan Abdülaziz bu yemeği öyle çok sevdi ki adı "Hünkar Beğendi" olarak kaldı.

#6
Foto - Osmanlı padişahları ne yerdi? İşte padişahlarının favori lezzetleri!

SULTAN II. MAHMUD'UN EN SEVDİĞİ YEMEK NEYDİ? II. Mahmud 30. Osmanlı padişahı ve 109. İslam halifesidir. Osman Gazi ve Sultan İbrahim'den sonra Osmanlı Hanedanı'nın üçüncü ve son soy atasıdır. Son altı Osmanlı padişahından ikisi onun oğlu dördü ise torunudur. Yeniçeri ocağını kaldıran, sarık yerine fes giymeye zorlayan ve 31 yıl tahtta kalan bu padişahın en sevdiği "Ballı Mahmudiye"; tavuk, üzüm ve kayısı kurusu, badem ve bal ile yapılan bir yemektir.

#7
Foto - Osmanlı padişahları ne yerdi? İşte padişahlarının favori lezzetleri!

III. AHMED'İN EN SEVDİĞİ YEMEK NEYDİ? III. Ahmed'in en sevdiği yemek bamya olarak bilinir. Hatta sarayda ''bamyacıbaşı'' isimli bu yemekle ilgilenen görevliler vardır. Kaynak: Aydınlık

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sert cevap: Sizin töreninize gelmem
Gündem

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sert cevap: Sizin töreninize gelmem

İBB Başkanı İmamoğlu Pendik’te temel atma programında bulunmayan, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’i orada olmadığı gerekçesiyle eleştirdi...
Van'a 41 kilometrelik çevre yolu
Yerel

Van'a 41 kilometrelik çevre yolu

Van'da, hem şehir içi trafiğin rahatlatılması hem de Kapıköy Sınır Kapısı'na bağlantının sağlanması amacıyla 41 kilometrelik çevre yolu yapı..
ABD’den skandal PKK raporu
Dünya

ABD’den skandal PKK raporu

Suriye ve Irak'ta yuvalanan terör örgütü PKK/YPG'ye destek veren ABD'nin raporunda terör örgütüne yönelik kullandığı ifadeler tam bir skanda..
Uzman isimden dikkat çeken analiz: Türkiye'nin dibinde ikinci İsrail
Gündem

Uzman isimden dikkat çeken analiz: Türkiye'nin dibinde ikinci İsrail

ABD'nin Ortadoğu coğrafyasındaki en önemli politikası İsrail güvenliği olarak karşımıza çıkarken, Suriye'nin kuzeyinde kurduğu 30 askeri üs ..
Yozgat’ta 12 kişinin öldüğü kazada şoförün oğlu konuştu: 'Babam, BionTech aşısı nedeniyle...'
Gündem

Yozgat’ta 12 kişinin öldüğü kazada şoförün oğlu konuştu: 'Babam, BionTech aşısı nedeniyle...'

Yozgat'ta 12 kişinin öldüğü kazanın otobüs şoförü Adem Tatlısu'nun kalp krizi geçirdiği için yaşandığı ortaya çıkarken, oğlu İsa Tatlısu bab..
Dünya koronavirüs kabusuna yeniden sürükleniyor!
Dünya

Dünya koronavirüs kabusuna yeniden sürükleniyor!

Alman biyoteknoloji firması BioNTech yeni koronavirüs aşılarını sonbaharda piyasaya sürmeye hazırlanırken bir yandan da pandemi günlerine ye..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23