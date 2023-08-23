Osmanlı padişahları ne yerdi? İşte padişahlarının favori lezzetleri!

FATİH SULTAN MEHMET'İN EN SEVDİĞİ YEMEK NEYDİ? Bizans İmparatorluğu'na son veren Fatih Sultan Mehmet'in deniz ürünlerine olan düşkünlüğü dikkat çekiciydi. Sarayına istakoz bile getirten Fatih Sultan Mehmet, istiridye, karides, kurutulmuş balık, yılan balığı gibi deniz ürünlerini de severdi. Kekikli yılan balığı ise sık sık sofrada yer alırdı. Kestaneli bulgur pilavı, kavunlu zerde, havyar, kuşbaşı etle yapılan ekşili çorba, tandır kebabı, mendene gibi yemekler de Fatih Sultan Mehmet'in favori yemekleri arasındadır. Mantı da Fatih Sultan Mehmet'in sofrasında en çok yer alan yemeklerden birisiydi. Kabuniye ve mutancana gibi kadim yemekler sık sık yaptırıldı. Fatih Sultan Mehmet'in sabah kahvaltısında bile soğanlı, sarımsaklı, sirkeli balık yediği rivayet edilmekte ve kahvaltıda paça çorbası içtiği söylenmektedir.