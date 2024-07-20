Osmanlı mutfağından günümüze uzanan lezzet; 'Meyan kökü şurubu'

"Anneler gazlı içecekler, hazır paketli gıdalar yerine evde yapılmış doğal ürünler tercih edebilirler" Hazırlanan şurubun 2 yaş grup çocuklara da içirilebileceğini söyleyen Çebiç, "2 yaş grubunda bir çorba kaşığı kadar tüketilmesi normaldir. Bir çorba kaşığını geçmemek gerekiyor. Bununla birlikte 7 yaş grubundaki çocuklarımıza günde 1 çay bardağı, 1 su bardağı şeklinde verebiliriz. Yaşlılarımız bunu günde 1 su bardağı şeklinde tüketebilirler. Orta yaş grubu 2 ila 3 su bardağı içebilirler. Ürünümüz tamamen saf ve doğaldır. İçerisinde herhangi bir kimyasal madde içermez. Bununla birlikte hem doğal olması hem de bitkisel olması kişinin formuna ve vücut sağlığına çok iyi gelmektedir. Ben de bir anneyim, benim de bir kızım var 7 yaşında çocuğumu daha doğal yollardan beslemeyi daha doğal tüketimi elimden geldiği kadarıyla özen gösteriyorum. Okul çağındaki çocuklar için annelerimiz gazlı içecekler ya da hazır paketli gıdalar yerine bu tarz evde yapım doğal ürünler tercih edebilirler. Bu hem çocuğun vücudu hem bağışıklık kazanır, hem de büyüme hormonlarına katkı sağlar" diye konuştu.