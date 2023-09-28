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Yaşam
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OSB'de korkutan yangın

2023-09-28 00:47:41
OSB'de korkutan yangın

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Gönen Organize Sanayi Bölgesinde büyük bir yangın çıktı.

#1
Foto - OSB'de korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde Mutlular Enerji Santrali yanında bulunan bin 200 adet saman balyasının yandığı ve yangının yoğun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

#2
Foto - OSB'de korkutan yangın

Yangına Gönen İtfaiye Ekipleri ve su tankerleri dışında askeri tankerler ile TOMA araçları ile müdahale edildi.

#3
Foto - OSB'de korkutan yangın

Birçok personelin çaba gösterdiği yangın 5 saatlik uğraşlar sonunda kontrol altına alındı.

#4
Foto - OSB'de korkutan yangın

Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor. Kaynak: İHA

#5
Foto - OSB'de korkutan yangın

#6
Foto - OSB'de korkutan yangın

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