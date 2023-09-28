2023-09-28 00:47:41 OSB'de korkutan yangın
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Gönen Organize Sanayi Bölgesinde büyük bir yangın çıktı.
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Gönen Organize Sanayi Bölgesinde büyük bir yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde Mutlular Enerji Santrali yanında bulunan bin 200 adet saman balyasının yandığı ve yangının yoğun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Yangına Gönen İtfaiye Ekipleri ve su tankerleri dışında askeri tankerler ile TOMA araçları ile müdahale edildi.
Birçok personelin çaba gösterdiği yangın 5 saatlik uğraşlar sonunda kontrol altına alındı.
Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor. Kaynak: İHA
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