Örtüsü kaldırıldı! İşte Dacia'nın yeni SUV'u

Son olarak, Dacia Bigster konseptinin ön bölümünde markanın aşina olduğumuz logosu yerine D ve C harflerinin birleşimi gibi duran farklı bir işaret görüyoruz. Bu da Dacia'nın önümüzdeki dönemde logo değiştireceği ve yeni logonun bu şekilde olacağı şeklinde yorumlandı.