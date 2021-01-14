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Otomotiv
10
Örtüsü kaldırıldı! İşte Dacia'nın yeni SUV'u

2021-01-14 16:07:59
Örtüsü kaldırıldı! İşte Dacia'nın yeni SUV'u

Dacia, Bigster SUV konseptinin örtüsü kaldırıldı.

#1
Foto - Markanın gelecek planları hakkında açıklamalarda bulunan Dacia, bunun yanı sıra yeni SUV konseptini de görücüye çıkardı.

Markanın gelecek planları hakkında açıklamalarda bulunan Dacia, bunun yanı sıra yeni SUV konseptini de görücüye çıkardı.

#2
Foto - Dacia Bigster adı verilen konsept sıra dışı tasarımıyla dikkat çekiyor.

Dacia Bigster adı verilen konsept sıra dışı tasarımıyla dikkat çekiyor.

#3
Foto - Dacia Bigster SUV konsepti, markanın 2025 yılına kadar piyasaya süreceği üç yeni modelden birinin ön gösterimi olarak karşımızda. 4.6 metre uzunluğundaki Dacia Bigster'ın seri üretim versiyonu Duster'ın üzerinde yer alacak.

Dacia Bigster SUV konsepti, markanın 2025 yılına kadar piyasaya süreceği üç yeni modelden birinin ön gösterimi olarak karşımızda. 4.6 metre uzunluğundaki Dacia Bigster'ın seri üretim versiyonu Duster'ın üzerinde yer alacak.

#4
Foto - C segmentini daha erişilebilir hale getirmeyi hedefleyen Dacia, Bigster'ı

C segmentini daha erişilebilir hale getirmeyi hedefleyen Dacia, Bigster'ı "daha büyük, daha yetenekli fakat fiyat açısından müşterilerin alt segmentten bekleyeceğı kadar ucuz" bir araç olarak tanımlıyor.

#5
Foto - Dacia Bigster'ın seri üretim versiyonu markanın gelecekte çıkaracağı diğer modeller gibi Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının CMF-B platformu üzerine yükselecek.

Dacia Bigster'ın seri üretim versiyonu markanın gelecekte çıkaracağı diğer modeller gibi Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının CMF-B platformu üzerine yükselecek.

#6
Foto - Yapılan açıklamaya göre bu platform üzerine yükselen Dacia modelleri ve Bigster, hem alternatif enerjili - muhtemelen LPG - hem de hibrit motorlarla tercih edilebilecek.

Yapılan açıklamaya göre bu platform üzerine yükselen Dacia modelleri ve Bigster, hem alternatif enerjili - muhtemelen LPG - hem de hibrit motorlarla tercih edilebilecek.

#7
Foto - Dacia Bigster SUV konseptinin teknik detayları belli değil. Tasarıma baktığımızda ise ön-arka aydınlatmaların Y şekilli dizayn edildiğini görüyoruz.

Dacia Bigster SUV konseptinin teknik detayları belli değil. Tasarıma baktığımızda ise ön-arka aydınlatmaların Y şekilli dizayn edildiğini görüyoruz.

#8
Foto - Oldukça agresif ve kaslı bir tasarıma sahip olduğu gözlenen Dacia Bigster'ın genelinde keskin çizgiler hakim. Bunun yanı sıra gövdenin alt kısmını çevreleyen koruma plakalarının da geri dönüştürülmüş plastikten yapıldığı ifade ediliyor.

Oldukça agresif ve kaslı bir tasarıma sahip olduğu gözlenen Dacia Bigster'ın genelinde keskin çizgiler hakim. Bunun yanı sıra gövdenin alt kısmını çevreleyen koruma plakalarının da geri dönüştürülmüş plastikten yapıldığı ifade ediliyor.

#9
Foto - Son olarak, Dacia Bigster konseptinin ön bölümünde markanın aşina olduğumuz logosu yerine D ve C harflerinin birleşimi gibi duran farklı bir işaret görüyoruz. Bu da Dacia'nın önümüzdeki dönemde logo değiştireceği ve yeni logonun bu şekilde olacağı şeklinde yorumlandı.

Son olarak, Dacia Bigster konseptinin ön bölümünde markanın aşina olduğumuz logosu yerine D ve C harflerinin birleşimi gibi duran farklı bir işaret görüyoruz. Bu da Dacia'nın önümüzdeki dönemde logo değiştireceği ve yeni logonun bu şekilde olacağı şeklinde yorumlandı.

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