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Spor
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Ortaya çıktı: Fatih Terim'den sürpriz Hakan ve Kenan yorumu! İtalyan basınına konuştu: İşte bunu hiç beklemiyorlardı

2024-01-31 15:01:43
Ortaya çıktı: Fatih Terim'den sürpriz Hakan ve Kenan yorumu! İtalyan basınına konuştu: İşte bunu hiç beklemiyorlardı

#1
Foto - Ortaya çıktı: Fatih Terim'den sürpriz Hakan ve Kenan yorumu! İtalyan basınına konuştu: İşte bunu hiç beklemiyorlardı

Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim, İtalyan basınına konuştu.

#2
Foto - Ortaya çıktı: Fatih Terim'den sürpriz Hakan ve Kenan yorumu! İtalyan basınına konuştu: İşte bunu hiç beklemiyorlardı

La Gazzetta dello Sport'a samimi açıklamalar yapan Terim, milli futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler sarf etti.

#3
Foto - Ortaya çıktı: Fatih Terim'den sürpriz Hakan ve Kenan yorumu! İtalyan basınına konuştu: İşte bunu hiç beklemiyorlardı

Başarılı teknik adam, Kenan Yıldız'ın gelecekte çok iyi bir oyuncu olacağını söyledi.

#4
Foto - Ortaya çıktı: Fatih Terim'den sürpriz Hakan ve Kenan yorumu! İtalyan basınına konuştu: İşte bunu hiç beklemiyorlardı

Kenan Yıldız'ın performansından çok mutluyum. Türkiye'deki herkes mutlu. Umut, bir yıldız doğabilmesidir. Kenan Yıldız, A Milli Takım'da da gol attı. Büyük bir yeteneğe sahip olduğunu kanıtlıyor. Gelecek onun olacak.

#5
Foto - Ortaya çıktı: Fatih Terim'den sürpriz Hakan ve Kenan yorumu! İtalyan basınına konuştu: İşte bunu hiç beklemiyorlardı

Mükemmel bir tekniği var. Topu çok iyi kullanıyor ve rakiplerine doğru dribbling yaparken her zaman tehlikeli oluyor. Kenan'ın fiziği oldukça iyi, hızlı. Pek de çocuk gibi görünmüyor. Ancak henüz 18 yaşında, her anlamda kendini geliştirmek durumunda. Juventus'ta olmak büyük bir avantaj. Juventus sadece bir takım değil, ayrıca bir okul. Massimiliano Allegri de dünya standartlarında bir teknik adam.

#6
Foto - Ortaya çıktı: Fatih Terim'den sürpriz Hakan ve Kenan yorumu! İtalyan basınına konuştu: İşte bunu hiç beklemiyorlardı

Kenan Yıldız'ın yeni Del Piero olmasını umuyoruz. Alessandro'ya her zaman saygı duymuşumdur. Kenan'da da idolü olan Del Piero'dan bir şeyler var ama özellikle soldan yaptığı driplinglerden sonra orta yaptığında bana biraz Manchester City forması giyen Grealish'i de hatırlatıyor.

#7
Foto - Ortaya çıktı: Fatih Terim'den sürpriz Hakan ve Kenan yorumu! İtalyan basınına konuştu: İşte bunu hiç beklemiyorlardı

"Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A'nın en iyi orta saha oyuncusu mu?" sorusuna cevap veren Terim, "Kesinlikle öyle. Oldukça zeki bir oyuncu, takımı organize ediyor, asist yapıyor ve gol atıyor. Hakan Çalhanoğlu, Avrupa düzeyinde en iyi oyun kuruculardan biri. Her gün daha iyiye gidiyor." dedi.

#8
Foto - Ortaya çıktı: Fatih Terim'den sürpriz Hakan ve Kenan yorumu! İtalyan basınına konuştu: İşte bunu hiç beklemiyorlardı

İki milli futbolcu ile ilgili sözlerine devam eden Fatih Terim "Hakan Çalhanoğlu, teknik direktörlük kariyerimdeki evlatlarımdan biridir. Kenan Yıldız ise büyük bir yetenek. İki oyuncumuzun Inter ve Juventus arasındaki şampiyonluk mücadelesinde yer alması Türkiye için bir gurur kaynağı." dedi.

#9
Foto - Ortaya çıktı: Fatih Terim'den sürpriz Hakan ve Kenan yorumu! İtalyan basınına konuştu: İşte bunu hiç beklemiyorlardı

#10
Foto - Ortaya çıktı: Fatih Terim'den sürpriz Hakan ve Kenan yorumu! İtalyan basınına konuştu: İşte bunu hiç beklemiyorlardı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile ilgili de konuşan Terim, "Sevdiğim arkadaşım Montella'nın Milli Takım'da olması harika bir durum. Almanya'daki Avrupa Şampiyonası için ona en iyi dileklerimi gönderiyorum." açıklamasını yaptı.

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