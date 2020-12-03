Ortalık karışabilir! Türk SİHA'ları ilk kez doğrudan Ruslara karşı kullanılacak

UKRAYNA TÜRK YAPIMI DRONELARI TEST EDİYOR - Geçen hafta Türkiye'den beş adet silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2 daha satın alacağını resmen ilan eden Ukrayna ise, tatbikatlarında Türk yapımı droneları test ediyor. Daha önce de Türkiye'den altı adet Bayraktar TB2 alan Ukrayna'nın Türk SİHA'larını nerede ve nasıl kullanacağına dair ilk işaretler de veriliyor.