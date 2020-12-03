2020-12-03 13:20:33 Ortalık karışabilir! Türk SİHA'ları ilk kez doğrudan Ruslara karşı kullanılacak
Dağlık Karabağ savaşının gidişatını değiştiren Türk üretimi silahlı insansız hava araçları Bayraktar TB2'ler'in dünyada meydana getirdiği sansasyona yeni bir haber eklendi. Ukrayna, Türkiye'den aldığı SİHA'ları ilk kez Kırım'da doğrudan Rusya'ya karşı kullanmayı planlıyor. Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Suriye'deki başarılarından sonra Dağlık Karabağ savaşında da Ermenistan'ı sahadan silmesinin dünya çapındaki yankıları sürüyor.