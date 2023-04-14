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Orhan Gencebay’dan flaş açıklamalar! Batı sözünü geçirebildiği eski Türkiye'yi istiyor

2023-04-14 07:53:05
Orhan Gencebay’dan flaş açıklamalar! Batı sözünü geçirebildiği eski Türkiye'yi istiyor

Müziğimizin usta ismi Orhan Gencebay, yeni şarkısı 'Canım Türkiye'm'e klip çekti. Şarkısının Türkiye'nin seçimlere giderken çıkacağını söyleyen Orhan Gencebay, "Ülkemiz son dönemlerdeki kazanımlarıyla dünyanın en önemli ülkeleri arasına girdi. Fakat art niyetli bazı ülkeler, kişiler başarılarımızdan çok rahatsız oluyor" dedi. Orhan Gencebay, Orhan Gencebay, 14 Mayıs seçimlerinin sadece Türkiye değil dünya açısından da önemli olduğunu belirtti. Usta sanatçı, Batı'nın Erdoğan'dan rahatsız olduğunu söyledi.

#1
Foto - Orhan Gencebay’dan flaş açıklamalar! Batı sözünü geçirebildiği eski Türkiye'yi istiyor

Müziğimizin usta ismi Orhan Gencebay, 'Canım Türkiye'm' şarkısına klip çekti. Uzun yıllar sonra yeni bir klip ile sevenlerinin karşısına çıkacak olan Gencebay ile hem bu çalışmasını hem de yeni projelerini konuştum.

#2
Foto - Orhan Gencebay’dan flaş açıklamalar! Batı sözünü geçirebildiği eski Türkiye'yi istiyor

Bayramdan önce 'Canım Türkiye'm' klibinin yayınlanacağını söyleyen usta sanatçı, sözlerine şöyle devam etti: "Dünyanın en önemli 280 dijital merkezinden aynı anda yayınlanmaya başlayacak olan klipte; hem senfoni orkestrası hem mehteran takımı hem de çocuklar yer alıyor. 18 veya 19 Nisan gibi yayına sokmayı planlıyoruz.

#3
Foto - Orhan Gencebay’dan flaş açıklamalar! Batı sözünü geçirebildiği eski Türkiye'yi istiyor

Klibi de öncelikle dijitalde yayınlamaya karar verdik. Tabii ulusal kanallara da göndereceğiz. Hem şarkım hem de klip gerek içerik gerekse de taşıdığı anlam açısından çok önemli.

#4
Foto - Orhan Gencebay’dan flaş açıklamalar! Batı sözünü geçirebildiği eski Türkiye'yi istiyor

13 yıl aradan sonra yeni bir klip çekmiş olmanın da heyecanını taşıyorum. Klip zamanlama olarak da önemli bir döneme denk geldi. Ülke olarak seçimlere giderken gerilim ve kavgayı geride bırakarak toplumsal barışın önemini anlatan 'Canım Türkiye'm' şarkıma klip çekmek istedim. Ve çok emek harcayarak yaptığımız bu çalışma, gerçekten içime sindi. Bundan sonra da 'Dedikodu' ve 'Maske' şarkılarıma klip çekeceğim.'Canım Türkiye'm' bestesi siyasi bir mesaj içermiyor. Canım Türkiye'm hepimizin canım Türkiye'si olmalıdır. Bu cennet vatan hepimizin Canım Türkiye'sidir. Unutulmamalıdır ki; vatanımızın içinde dil, din, cins, ırk, farklılıkları vardır fakat ayrılığımız yoktur. Bu vatanın sahibi Türkiye vatandaşı olan Türk milletidir, bu vatan hepimizindir.

#5
Foto - Orhan Gencebay’dan flaş açıklamalar! Batı sözünü geçirebildiği eski Türkiye'yi istiyor

'ART NİYETLİ ÜLKELER CUMHURBAŞKANIMIZI YIKMAK İÇİN HER KÖTÜLÜĞÜ YAPIYOR' "T.C. devletimizi kuran Atatürk'ümüz ve diğer Atalarımızın vatanımızı kurarken koymuş oldukları temel ilkeler, yasalar, değiştirilmesi mümkün olmayan, hatta değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen ilkelerdir, yasalardır. Ülkemiz bölünmez bütünlüğü ile üniter bir devlettir" diyen Gencebay, sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemiz son dönemlerdeki kazanımlarıyla dünyanın en önemli ülkeleri arasına girmiştir ve daha da ötelere gidecektir. Bu kazanımlarda, başarılarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve mesai arkadaşlarının çok büyük rolü vardır. Fakat art niyetli bazı ülkeler, kişiler başarılarımızdan çok rahatsız olarak, halkımızın oylarıyla göreve gelen Recep Tayyip Erdoğan yönetimini yıkmak için içimizde ve dışımızda her kötülüğü yapmaktadırlar. Aslında gayeleri R.T.E.'yi yıkmak değil, Türkiye'mizin önünü kesmektir. Çok daha önceki dönemlerde olduğu gibi ülkemizi kendi istedikleri gibi yönetmek, itaat ettirmektir. Fakat ülkemiz artık bunları aşmıştır. Canım Türkiye'm çok güçlü ve büyük ülkedir. Fransız tarihçiler "Allah Türkleri dünyaya adaleti yerine getirsin diye göndermiştir" demişlerdi, Alman tarihçiler ise "Türkleri tarihten çıkar tarih kalmaz" demişlerdi. Özetle konu Türkiye'mizin bekası, geleceğidir. Herkes şunu unutmamalıdır ki; Türkiye her ne yaparsa yapsın insan haklarına, değerlerine saygılı, bağlı olarak yapacaktır. Hiçbir zaman emperyalist sömürücü olmayacaktır. Ülkeme olan inancımı ve sevgimi 'Canım Türkiye'm' şarkısıyla anlatmaya çalıştım. Klibin giriş bölümüne de 'Cumhuriyetimizin 100. yılına armağanımdır' diye yazdım. Atamız'ın izinde büyük idealleri gerçekleştirme yolunda olan ülkemizin yolu hep açık olacaktır."

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