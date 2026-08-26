Ordudan herkesi ters köşe yapan karar: Kurulmasından bir yıl bile geçmeden iptal edildi
Ukrayna savaşındaki modern taktiklerden esinlenerek yalnızca dron operasyonlarına odaklanmak üzere hayata geçirilen özel piyade taburu deneyi, planlanandan çok daha kısa sürede sonlandırıldı. ABD Ordusu tarafından yürütülen bu stratejik projenin, gerçekleştirilen büyük tatbikatların ardından birliğin asli hava indirme görevine geri döndürülmesiyle rafa kaldırıldığı duyuruldu. Öte yandan Pentagon, komutanlıklar bünyesinde yeni insansız sistem görev güçleri kurmaya devam ederken modern savaşın gereksinimlerine yönelik tedarik hamlelerini de hız kesmeden sürdürüyor.