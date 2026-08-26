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Ordudan herkesi ters köşe yapan karar: Kurulmasından bir yıl bile geçmeden iptal edildi

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Ordudan herkesi ters köşe yapan karar: Kurulmasından bir yıl bile geçmeden iptal edildi

Ukrayna savaşındaki modern taktiklerden esinlenerek yalnızca dron operasyonlarına odaklanmak üzere hayata geçirilen özel piyade taburu deneyi, planlanandan çok daha kısa sürede sonlandırıldı. ABD Ordusu tarafından yürütülen bu stratejik projenin, gerçekleştirilen büyük tatbikatların ardından birliğin asli hava indirme görevine geri döndürülmesiyle rafa kaldırıldığı duyuruldu. Öte yandan Pentagon, komutanlıklar bünyesinde yeni insansız sistem görev güçleri kurmaya devam ederken modern savaşın gereksinimlerine yönelik tedarik hamlelerini de hız kesmeden sürdürüyor.

#1
Foto - Ordudan herkesi ters köşe yapan karar: Kurulmasından bir yıl bile geçmeden iptal edildi

ABD Ordusu, bir piyade birliğini yalnızca dron operasyonlarına odaklanan bir formasyonun nasıl işleyebileceğini test etmekle görevlendirmesinin üzerinden henüz bir yıl bile geçmeden, “özel dron taburu” deneyini sonlandırıyor.

#2
Foto - Ordudan herkesi ters köşe yapan karar: Kurulmasından bir yıl bile geçmeden iptal edildi

Defense News tarafından yapılan habere göre Kasım 2025’te ABD Kara Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanlığı; ABD Kara Kuvvetleri ve ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) ile iş birliği yaparak söz konusu birliği görevlendirmişti. Asıl amaç, Ukrayna’nın sahada kullandığı sistemler de dahil olmak üzere özel dron birliklerinden dersler çıkarmak ve Pentagon’un “ABD’nin dron hakimiyetini artırma” hedefini desteklemek üzere bu deneyimleri orduya aktarmaktı.

#3
Foto - Ordudan herkesi ters köşe yapan karar: Kurulmasından bir yıl bile geçmeden iptal edildi

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili yaptığı yazılı açıklamada, taburun ağustos ve eylül aylarında gerçekleştirilen devasa çok uluslu Saber Junction Tatbikatı’nın ardından asli görevi olan hava indirme piyade görevine döneceğini belirtti. Açıklamada birliğin adına veya personel sayısına yer verilmedi. İlk olarak Wall Street Journal tarafından duyurulan bu hamle, ABD Ordusu Kurmay Başkan Vekili Orgeneral Christopher LaNeve’in “Ordu Azimutu” (The Army Azimuth) başlıklı stratejik yol haritasını yayınladığı döneme denk geliyor.

#4
Foto - Ordudan herkesi ters köşe yapan karar: Kurulmasından bir yıl bile geçmeden iptal edildi

Orgeneral LaNeve, kamuoyuna yaptığı açıklamada, ordunun “insansız sistemler ve Kitle İmha Silahları (KİS) da dahil olmak üzere uzaktan etkili (stand-off) silahlar kullanan düşmanlara karşı koyması” gerektiğini belirtti. LaNeve, Amerikan askerleri için “askerliğin temellerine, savaşçı ruhunun sağlam bir temele oturtulmasına, bireysel asker hazırlığına ve küçük birlik taktik becerilerine” odaklanılmasının önemini vurguladı.

#5
Foto - Ordudan herkesi ters köşe yapan karar: Kurulmasından bir yıl bile geçmeden iptal edildi

ABD Ordusu’nun bu adımı atmasına karşın Pentagon, Haziran 2025’te ordunun insansız hava sistemleri yeteneklerini geliştirmesi talimatını veren başkanlık kararnamesinin ardından, dron cephaneliğini genişletmeye büyük ağırlık veriyor. Bu kararnamenin ardından ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Temmuz 2025’te yayınladığı bir muhtırada “ABD birliklerinin modern savaş alanının gerektirdiği ölümcül küçük dronlarla donatılmadığını” belirterek, ordunun dron tedarik ve sahaya sürme çabalarını kökten yenileme sözü vermişti.

#6
Foto - Ordudan herkesi ters köşe yapan karar: Kurulmasından bir yıl bile geçmeden iptal edildi

Öte yandan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bu ay bölgesel ortaklarla birlikte havada, su üstünde ve su altında kamikaze İHA’lar kullanacak çok uluslu bir görev gücünün kurulduğunu duyurdu.

#7
Foto - Ordudan herkesi ters köşe yapan karar: Kurulmasından bir yıl bile geçmeden iptal edildi

CENTCOM’un bu yeni görev gücü, 2025 yılında Orta Doğu’da kurulan ve kamikaze İHA’larla donatılmış olan Akrep Saldırısı Görev Gücü’nün (Task Force Scorpion Strike) devamı niteliğini taşıyor.

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