Ordudan herkesi ters köşe yapan karar: Kurulmasından bir yıl bile geçmeden iptal edildi

Defense News tarafından yapılan habere göre Kasım 2025’te ABD Kara Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanlığı; ABD Kara Kuvvetleri ve ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) ile iş birliği yaparak söz konusu birliği görevlendirmişti. Asıl amaç, Ukrayna’nın sahada kullandığı sistemler de dahil olmak üzere özel dron birliklerinden dersler çıkarmak ve Pentagon’un “ABD’nin dron hakimiyetini artırma” hedefini desteklemek üzere bu deneyimleri orduya aktarmaktı.