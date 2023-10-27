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Muğla'da oraya giden hazineyle dönüyor! Hiç durmadan getiriyorlar! Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor

2023-10-27 14:24:41
Muğla'da oraya giden hazineyle dönüyor! Hiç durmadan getiriyorlar! Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor

Dağda kendiliğinden yetişiyor Muğlalı köylüler paraya para demiyor. Adını çok az kişi bilse de herkes onu almak için sıraya giriyor. Kilosu ise 150 TL'den satışa çıkarılıyor. İşte Muğla'nın altın ürünü… Muğla'nın Menteşe ilçesinde çarşamba günleri kurulan köy pazarında çıntarlar tezgahtaki yerini alıyor. Birçok kişinin ilk kez duyduğu çıntarları almak için de köylüler sıraya giriyor. Kendiliğinden yetişen çıntarları toplamak için sepetine alan dağa, ormana koşuyor. İşte Muğla'nın altın ürünü…

#1
Foto - Muğla'da oraya giden hazineyle dönüyor! Hiç durmadan getiriyorlar! Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çarşamba günleri kurulan köy pazarlarında kilosu 150 TL'den satışa çıkarılan çıntarlar yoğun ilgiyle karşılanıyor. İhlas Haber Ajansı'nın paylaştığı bilgiler doğrultusunda Ege Bölgesi'nde ve Muğla'da dağlık alanlarda yetişen bir ürün olduğu belirtiliyor. Kendiliğinden doğal bir şekilde yetişen mantar çıntarları köylüler tarafından toplandıktan sonra pazara getiriliyor. Köylülerin geçim kaynağı olarak bilinen çıntarlar Muğla'nın Menteşe ilçesinde kurulan pazarlarda yerini alıyor. Çıntar satıcısı Elif Tokay " Çıntarlar genellikle Ege bölgesinde yetişiyor. Bizim Muğla civarında Yılanlı mevkiinden geliyor çıntarlar. Kilosu 150 TL "den satılıyor. Çıntarlar doğal ve kalorisi yüksekti, ağrılara iyi gelir, Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Vücudun savunma mekanizmasını destekler, romatizmalı hastalıkların sebep olduğu ağrıları azaltır" açıklamalarında bulundu.

#2
Foto - Muğla'da oraya giden hazineyle dönüyor! Hiç durmadan getiriyorlar! Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor

ÇINTARIN FAYDALARI NELERDİR? Düşük kalorilidir. Ağrılara iyi gelir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, vücudun savunma mekanizmasını destekler. Romatizmal hastalıkların ağrılarını giderir. Mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Anti aging etkisi vardır. Yaşlanma belirtilerini geciktirir.

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Foto - Muğla'da oraya giden hazineyle dönüyor! Hiç durmadan getiriyorlar! Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor

Çıntar mantarının suyu özellikle cilt hastalıklarına karşı etkilidir. Sivilcelere iyi gelir. Kanser hastalarının iyileşme sürecini destekler. İçeriğindeki yüksek demir oranı sayesinde kansızlık sorunuyla mücadele eder. Zihinsel yorgunluğu azaltır. İçeriğindeki folik asit sayesinde kalp damar hastalıklarının oluşumunu engeller. Kolesterol sorunu olanlar için ideal bir besindir.

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