Muğla'da oraya giden hazineyle dönüyor! Hiç durmadan getiriyorlar! Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor

Dağda kendiliğinden yetişiyor Muğlalı köylüler paraya para demiyor. Adını çok az kişi bilse de herkes onu almak için sıraya giriyor. Kilosu ise 150 TL'den satışa çıkarılıyor. İşte Muğla'nın altın ürünü… Muğla'nın Menteşe ilçesinde çarşamba günleri kurulan köy pazarında çıntarlar tezgahtaki yerini alıyor. Birçok kişinin ilk kez duyduğu çıntarları almak için de köylüler sıraya giriyor. Kendiliğinden yetişen çıntarları toplamak için sepetine alan dağa, ormana koşuyor. İşte Muğla'nın altın ürünü…