OpenAI ve Google DeepMind'dan yapay zeka uyarısı! Açık mektup yayımladılar

Bu nedenle ileri yapay zeka şirketlerine aşağıdaki ilkelere bağlı kalmaları çağrısında bulunuyoruz: Şirket, riskle ilgili endişeler nedeniyle şirketin eleştirilmesini veya aşağılanmasını yasaklayan herhangi bir anlaşmaya girmeyecek veya uygulamayacak veya riskle ilgili eleştiriler nedeniyle hiçbir ekonomik kazancı engelleyerek misilleme yapmayacaktır; Şirket, mevcut ve eski çalışanlarının riskle ilgili endişelerini anonim olarak şirketin yönetim kuruluna, düzenleyicilere ve ilgili uzmanlığa sahip bağımsız bir kuruluşa iletmelerini sağlamak için bir süreç başlatacaktır; Şirket, ticari sırlar ve diğer fikri mülkiyet çıkarları uygun şekilde korunmak koşuluyla mevcut ve eski çalışanlarının riskle ilgili endişelerini kamuya, şirketin yönetim kuruluna, düzenleyicilere veya ilgili uzmanlığa sahip bağımsız bir kuruluşa iletmelerine izin veren açık eleştiri kültürünü destekleyecektir; Şirket, diğer süreçler başarısız olduktan sonra riskle ilgili gizli bilgileri kamuya açıklayan mevcut ve eski çalışanlara misilleme yapmayacaktır. Riskle ilgili endişeleri bildirme çabalarının gereksiz yere gizli bilgileri ifşa etmemesi gerektiğini kabul ediyoruz. Bu nedenle çalışanların endişelerini anonim olarak şirketin yönetim kuruluna, düzenleyicilere ve ilgili uzmanlığa sahip bağımsız bir kuruluşa bildirebilecekleri yeterli bir süreç var olduğunda, endişelerin öncelikle bu süreçle iletilmesi gerektiğini kabul ediyoruz. Ancak, böyle bir süreç mevcut olmadığı sürece, mevcut ve eski çalışanların endişelerini kamuya bildirme özgürlüğünü korumaları gerektiğine inanıyoruz.”