2024-06-22 00:17:34 OpenAI, GPT-5'in zeka seviyesini açıkladı
OpenAI'ın Teknoloji Sorumlusu Mira Murati, GPT-5 ’in doktora düzeyinde bir yapay zekaya sahip olacağını belirtti.
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OpenAI'ın Teknoloji Sorumlusu Mira Murati, GPT-5 ’in doktora düzeyinde bir yapay zekaya sahip olacağını belirtti.
OpenAI, ChatGPT’nin bir sonraki büyük evrimi olan GPT-5 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor ve bu yeni modelin zekası, doktora düzeyine ulaşacak. OpenAI’nin Teknoloji Sorumlusu Mira Murati, Dartmouth Engineering ile yaptığı bir röportajda, GPT-5’in yetenekleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Mira Murati, GPT-5’in mevcut GPT-4’ten nasıl bir sıçrama yapacağını şu şekilde özetliyor: “GPT-3, belki de okul öncesi düzeyde bir zekaya sahipti. GPT-4, zeki bir lise öğrencisi seviyesine ulaştı. Önümüzdeki birkaç yıl içinde, belirli görevlerde doktora düzeyinde zekaya sahip bir sistem görmeyi bekliyoruz.” Murati, bu gelişmenin önümüzdeki bir buçuk yıl içinde gerçekleşeceğini belirtiyor ve bu da GPT-5’in 2025 sonu veya 2026 başında piyasaya çıkabileceği anlamına geliyor.
Bu zaman çizelgesi, GPT-5’in 2023 sonlarında piyasaya sürüleceğine dair ilk söylentilerin yanlış olduğunu ortaya koyuyor. Yaz aylarında beklenen büyük adım, aslında GPT-4o’nun piyasaya sürülmesiyle gerçekleşti, ancak bu, Murati’nin bahsettiği türden bir zeka sıçraması değildi.
Microsoft’un Teknoloji Sorumlusu Kevin Scott da GPT-5 hakkında benzer yorumlarda bulunarak, yeni nesil yapay zeka sistemlerinin “doktora sınavlarını geçebilecek kapasitede” olacağını belirtti. Bu, daha iyi hafıza ve akıl yürütme yetenekleri sayesinde mümkün olacak.
Murati, GPT-5’in doktora düzeyindeki zekasının sadece belirli görevler için geçerli olacağını belirtti. “Bu sistemler, belirli görevlerde zaten insan düzeyinde zekaya sahip ve elbette birçok görevde henüz değil,” diyor.
Bu, GPT-5’in genel amaçlı bir yapay zeka olmasa da belirli alanlarda olağanüstü performans sergileyeceğini gösteriyor.
GPT-5’in potansiyel yetenekleri, birçok sektörde devrim yaratma potansiyeline sahip. Eğitimden sağlığa, mühendislikten sanat ve edebiyata kadar geniş bir yelpazede uygulamalar bulunuyor. Bu nedenle, GPT-5’in piyasaya sürülmesi büyük bir merakla bekleniyor.
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