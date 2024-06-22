OpenAI, GPT-5'in zeka seviyesini açıkladı

Mira Murati, GPT-5’in mevcut GPT-4’ten nasıl bir sıçrama yapacağını şu şekilde özetliyor: “GPT-3, belki de okul öncesi düzeyde bir zekaya sahipti. GPT-4, zeki bir lise öğrencisi seviyesine ulaştı. Önümüzdeki birkaç yıl içinde, belirli görevlerde doktora düzeyinde zekaya sahip bir sistem görmeyi bekliyoruz.” Murati, bu gelişmenin önümüzdeki bir buçuk yıl içinde gerçekleşeceğini belirtiyor ve bu da GPT-5’in 2025 sonu veya 2026 başında piyasaya çıkabileceği anlamına geliyor.