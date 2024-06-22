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Teknoloji-Bilişim
8
OpenAI, GPT-5'in zeka seviyesini açıkladı

2024-06-22 00:17:34
OpenAI, GPT-5'in zeka seviyesini açıkladı

OpenAI'ın Teknoloji Sorumlusu Mira Murati, GPT-5 ’in doktora düzeyinde bir yapay zekaya sahip olacağını belirtti.

#1
Foto - OpenAI, GPT-5'in zeka seviyesini açıkladı

OpenAI, ChatGPT’nin bir sonraki büyük evrimi olan GPT-5 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor ve bu yeni modelin zekası, doktora düzeyine ulaşacak. OpenAI’nin Teknoloji Sorumlusu Mira Murati, Dartmouth Engineering ile yaptığı bir röportajda, GPT-5’in yetenekleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - OpenAI, GPT-5'in zeka seviyesini açıkladı

Mira Murati, GPT-5’in mevcut GPT-4’ten nasıl bir sıçrama yapacağını şu şekilde özetliyor: “GPT-3, belki de okul öncesi düzeyde bir zekaya sahipti. GPT-4, zeki bir lise öğrencisi seviyesine ulaştı. Önümüzdeki birkaç yıl içinde, belirli görevlerde doktora düzeyinde zekaya sahip bir sistem görmeyi bekliyoruz.” Murati, bu gelişmenin önümüzdeki bir buçuk yıl içinde gerçekleşeceğini belirtiyor ve bu da GPT-5’in 2025 sonu veya 2026 başında piyasaya çıkabileceği anlamına geliyor.

#3
Foto - OpenAI, GPT-5'in zeka seviyesini açıkladı

Bu zaman çizelgesi, GPT-5’in 2023 sonlarında piyasaya sürüleceğine dair ilk söylentilerin yanlış olduğunu ortaya koyuyor. Yaz aylarında beklenen büyük adım, aslında GPT-4o’nun piyasaya sürülmesiyle gerçekleşti, ancak bu, Murati’nin bahsettiği türden bir zeka sıçraması değildi.

#4
Foto - OpenAI, GPT-5'in zeka seviyesini açıkladı

Microsoft’un Teknoloji Sorumlusu Kevin Scott da GPT-5 hakkında benzer yorumlarda bulunarak, yeni nesil yapay zeka sistemlerinin “doktora sınavlarını geçebilecek kapasitede” olacağını belirtti. Bu, daha iyi hafıza ve akıl yürütme yetenekleri sayesinde mümkün olacak.

#5
Foto - OpenAI, GPT-5'in zeka seviyesini açıkladı

Murati, GPT-5’in doktora düzeyindeki zekasının sadece belirli görevler için geçerli olacağını belirtti. “Bu sistemler, belirli görevlerde zaten insan düzeyinde zekaya sahip ve elbette birçok görevde henüz değil,” diyor.

#6
Foto - OpenAI, GPT-5'in zeka seviyesini açıkladı

Bu, GPT-5’in genel amaçlı bir yapay zeka olmasa da belirli alanlarda olağanüstü performans sergileyeceğini gösteriyor.

#7
Foto - OpenAI, GPT-5'in zeka seviyesini açıkladı

GPT-5’in potansiyel yetenekleri, birçok sektörde devrim yaratma potansiyeline sahip. Eğitimden sağlığa, mühendislikten sanat ve edebiyata kadar geniş bir yelpazede uygulamalar bulunuyor. Bu nedenle, GPT-5’in piyasaya sürülmesi büyük bir merakla bekleniyor.

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