Onlarca kişi yardıma koştu! "İnsanlık ölmemiş" dedirten görüntü

Kazanın yaşandığı bölgede esnaflık yapan Oğuzhan Pişkin, kavşakta çok sayıda kaza yaşandığını belirterek, “Sürekli kazalar yaşanıyor. Ayda en az 3-4 kaza oluyor veya kazalar teğet geçiyor. Çok sayıda kazanın eşiğinden dönülüyor. Bu kavşak yapıldığında burasının böyle olmayacağını, kimin nereye gideceğinin belli olmadığını söyledik. Şikayette bulunduk ama gelen giden olmadı. Daha önce bu yolda yayaya çarptılar. Karşıdan gelen araçlar görünmüyor, görüş açıları engelleniyor. Kazalar kaçınılmaz oluyor. Daha bu sabah konuşmuştuk. ‘Herkes böyle teğet geçiyor ama inşallah büyük bir kaza olmaz' diye” ifadelerini kullandı.