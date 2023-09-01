Onlarca ihbar geliyor! Vatandaşlar denizanası dedektifi oldu

İklim değişikliği etkisi ve popülasyonları kontrol edecek üst türlerin yok olması gibi nedenlerle denizanası patlamalarının arttığına işaret eden Öztürk, "Uskumru, kolyoz, kılıç balığı, deniz kaplumbağası ortadan kalktı, denizanalarının artışı, bu düşmanları olmayınca daha fazla oluyor. Denizanası popülasyonu 30 yıl önce böyle değildi çünkü bunu kontrol eden başka canlılar vardı, artık bunlar yok sadece kaplumbağaların korunması konusunda ciddi çabalarımız var." diye konuştu. Denizanası sayısında artışın nedenlerinden biri olarak aşırı avlanmayı gösteren Öztürk, bundan en büyük zararı yine balıkçıların gördüğünün altını çizdi. Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı: "Balıkçılığınızı iyi düzenleyemediğiniz ve ekosistem yaklaşımıyla bu işi yapmadığınız için çok fazla balık türü ortadan kaldırıldı, aşırı avlandı. Şimdi bunlara karşı savunacak askerleriniz yok. Bu yüzden doğal dengeyi, ekosistemi korumamız gerekiyor. Sadece denizi, denizdeki biyolojik türleri korumak değil, kendimizi korumak, ticari çıkarlarımızı korumak, var oluş sebebimizi korumak için yeni bir paradigma açmak zorundayız."