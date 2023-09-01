Onlarca ihbar geliyor! Vatandaşlar denizanası dedektifi oldu

Öztürk, şöyle devam etti: "Türkiye denizlerinde görülen yerli yabancı denizanalarıyla temas edildiğinde ne yapılması gerektiğini anlatmayı hedefliyoruz. Denizanasına dokunduğunuzda cildiniz tahriş olduğu zaman ne kullanacaksınız? Sirke kullanacaksınız, tatlı su kullanmayacaksınız. Bu konuda insanların bilgileri yoktu, biz bilgi ağı oluşturalım diye düşündük. Bunun adı vatandaş bilimi. Herkesten siteyi ziyaret ederek gördükleri denizanası türlerini bildirmelerini istiyoruz, bu sadece 20 saniye süren bir işlem." Denizanası sorununun ekolojik, biyolojik olduğu kadar ticari tarafının da bulunduğuna dikkati çeken Öztürk, "Yabancı türler sizin denizlerinizde tehlike yaratıyor, denizde yüzenlerde kızarıklıklara yol açıyorsa insanlar sizi tercih etmeyebilirler. Bu türlerin izlenmesi, 'Hangi mevsimde bulunur, nerede daha çok bulunur?' gibi soruların yanıtlarının bilimsel cevaplarının olması gerekiyor. Bu da uzun süreli araştırma ve izlemeyle olur." değerlendirmesinde bulundu. Sistemde İngilizce dil seçeneğinin bulunduğunu ve yurt dışından da veri girişleri yapıldığı bilgisini paylaşan Öztürk, proje için bitiş tarihi belirlemediklerini, 2024'te projenin 10'uncu yılını tamamlamasının ardından, yaptıkları tüm çalışmalarda elde ettikleri verileri kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.