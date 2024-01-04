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Spor
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Onaylanırsa ortalık karışacak: Felipe Melo yine sahneye çıktı! Bu yıldızı almak istiyorlar!

2024-01-04 16:15:13
Onaylanırsa ortalık karışacak: Felipe Melo yine sahneye çıktı! Bu yıldızı almak istiyorlar!

Son dakika haberi: Bu sezon ligde şampiyonluğa oynayan Galatasaray, ara transfer dönemine günler kala hareketli saatler yaşıyor. Şampiyonlar Ligi'ni 3. tamamlayan ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Cimbom, kadrosuna yeni takviyeler yapmak için kolları sıvadı. Aslan, Milan'ın da peşinde olduğu genç yıldız için görüşme yapacak. Aynı zamanda Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo da genç yıldıza transfer için referans oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Onaylanırsa ortalık karışacak: Felipe Melo yine sahneye çıktı! Bu yıldızı almak istiyorlar!

Hem Trendyol Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Onaylanırsa ortalık karışacak: Felipe Melo yine sahneye çıktı! Bu yıldızı almak istiyorlar!

Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

#3
Foto - Onaylanırsa ortalık karışacak: Felipe Melo yine sahneye çıktı! Bu yıldızı almak istiyorlar!

Kadrosunu güçlendirmek adına harekete geçen yönetim, Okan Buruk'un da onayıyla birlikte kolları sıvadı.

#4
Foto - Onaylanırsa ortalık karışacak: Felipe Melo yine sahneye çıktı! Bu yıldızı almak istiyorlar!

Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler olarak öne çıkan Ndombele, Angelino ve Sergio Oliveira gibi isimlerin yerine gelecek oyuncular için harekete geçmeye başladı.

#5
Foto - Onaylanırsa ortalık karışacak: Felipe Melo yine sahneye çıktı! Bu yıldızı almak istiyorlar!

Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Cimbom, Sparta Prag maçı öncesi transferlerini gerçekleştirmek istiyor.

#6
Foto - Onaylanırsa ortalık karışacak: Felipe Melo yine sahneye çıktı! Bu yıldızı almak istiyorlar!

Sabah'a göre; Aslan'ın gündemindeki isimler de belli ve görüşmeler bir süredir devam ediyor. Galatasaray, ara transfer döneminde Angelino'nun yerine bir sol bek transferi yapmak istiyor.

#7
Foto - Onaylanırsa ortalık karışacak: Felipe Melo yine sahneye çıktı! Bu yıldızı almak istiyorlar!

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Palmeiras'ın genç sol beki Vanderlan için harekete geçti.

#8
Foto - Onaylanırsa ortalık karışacak: Felipe Melo yine sahneye çıktı! Bu yıldızı almak istiyorlar!

Sarı-kırmızılılar, Brezilya temsilcisi Palmeiras'ta forma giyen genç sol bekin durumunu yakından takip ediyor ve Palmeiras'la bir görüşme yapacak.

#9
Foto - Onaylanırsa ortalık karışacak: Felipe Melo yine sahneye çıktı! Bu yıldızı almak istiyorlar!

Sarı-kırmızılıların, genç sol bek için teklif yapmaya hazırlandığı ve bunun için Brezilya'ya giderek şartları görüşeceği ifade edildi.

#10
Foto - Onaylanırsa ortalık karışacak: Felipe Melo yine sahneye çıktı! Bu yıldızı almak istiyorlar!

Fakat bu transferde Galatasaray'ın karşısında İtalyan devi Milan da bulunuyor. İddialara göre, Milan'ın da Vanderlan için takipte olduğu belirtiliyor.

#11
Foto - Onaylanırsa ortalık karışacak: Felipe Melo yine sahneye çıktı! Bu yıldızı almak istiyorlar!

Oynadığı futbolla dikkat çeken ve büyük umutlar vadeden Vanderlan'ın Palmeiras ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2027'de sona eriyor. 21 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.

#12
Foto - Onaylanırsa ortalık karışacak: Felipe Melo yine sahneye çıktı! Bu yıldızı almak istiyorlar!

Galatasaray'ın eski yıldızı ve bir dönem Palmeiras forması da giyen

#13
Foto - Onaylanırsa ortalık karışacak: Felipe Melo yine sahneye çıktı! Bu yıldızı almak istiyorlar!

Felipe Melo Galatasaraylı yetkililere Vanderlan için "İyi oyuncu, Türkiye Ligi'nin kondisyonunu aşabilecek kapasiteye sahip. Faydalı olacağını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

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