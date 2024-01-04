Onaylanırsa ortalık karışacak: Felipe Melo yine sahneye çıktı! Bu yıldızı almak istiyorlar!

Son dakika haberi: Bu sezon ligde şampiyonluğa oynayan Galatasaray, ara transfer dönemine günler kala hareketli saatler yaşıyor. Şampiyonlar Ligi'ni 3. tamamlayan ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Cimbom, kadrosuna yeni takviyeler yapmak için kolları sıvadı. Aslan, Milan'ın da peşinde olduğu genç yıldız için görüşme yapacak. Aynı zamanda Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo da genç yıldıza transfer için referans oldu. İşte son dakika haberinin detayları...