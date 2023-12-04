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Sağlık
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Ömrü uzatan o yiyecek bulundu! Bir kez yiyen bile, Allah’ın izniyle anında etkisini görüyor! Hey maşallah

2023-12-04 13:44:37
Ömrü uzatan o yiyecek bulundu! Bir kez yiyen bile, Allah’ın izniyle anında etkisini görüyor! Hey maşallah

Sağlıklı beslenmenin insan hayatındaki etkileri inkar edilemez boyutta önemlidir. Öyle ki özellikle bazı besinler resmen insanın ömrünü uzatıyor. Hele ki bu besin hem yağları yakıyor hem de daha uzun bir yaşam sunuyor. Bir kez yiyen bile anında etkisini görüyor… Sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenlerin, uzun yıllar yaşamak isteyenlerin, kilo vermek ya da kilosunu korumak isteyenlerin tükettiği çeşitli besinler vardır. Bu kapsamda kişilerin hayatlarına adapte ettikleri diyet listeleri bulunur. Bu diyet listesi de insanların hem sağlığı için hem de kilo vermesi için oldukça başarılı bir diyet listesi. Uzmanlar bile bu listenin insanlara oldukça faydalı olduğunu ve kilo verme konusunda çok etkili olduğunu söylüyor.

#1
Foto - Ömrü uzatan o yiyecek bulundu! Bir kez yiyen bile, Allah’ın izniyle anında etkisini görüyor! Hey maşallah

Bahsettiğimiz diyetin adı Akdeniz diyeti. Bu diyet Akdeniz’e yakın yerlerde yaşayan insanların benimsediği beslenme alışkanlıklarından yola çıkılarak yapılmış bitki temelli bir diyettir. Bu diyetin içerisinde sebzeler, kepekli tahıllar ve sağlıklı yağlar bulunuyor. Uzmanlar ise en sağlıklı ve etkili kilo verme yönteminin aynı zamanda sağlıklı bir yaşam sürmenin en etkili yollarından biri olarak bu diyeti görüyor. Eğer ki Akdeniz diyeti aracılığıyla kilo vermek istiyorsanız ilk olarak diyet listesinde hangi besinlerin olacağını iyice araştırmalısınız. Bu listede yer alması gereken yiyecekler şunlardır:

#2
Foto - Ömrü uzatan o yiyecek bulundu! Bir kez yiyen bile, Allah’ın izniyle anında etkisini görüyor! Hey maşallah

Brokoli, lahana, ıspanak, karnabahar, havuç, Brüksel lahanası, salatalık, patates, tatlı patates ve domates gibi sebzeler Muz, elma, portakal, armut, çilek ve üzüm gibi meyveler Fındık ve tohumlar Fasulye, mercimek, bakliyat, nohut ve bezelye gibi baklagiller Yulaf, kahverengi pirinç, arpa, mısır ve çavdar gibi tam tahıllar Somon, sardalye, ton balığı, uskumru, istiridye ve yengeç gibi deniz ürünleri Tavuk, ördek, yumurta gibi kümes hayvanları Zeytinyağı

#3
Foto - Ömrü uzatan o yiyecek bulundu! Bir kez yiyen bile, Allah’ın izniyle anında etkisini görüyor! Hey maşallah

Akdeniz diyeti insan vücudunda birçok olumlu etkiye sahipken bunlardan en önemlisi kolesterolü dengede tutmasıdır. İçerisinde bulunan besinlerden ötürü vücudun doymuş yağ ve trans yağ alımını keserek, inme ve kalp krizi gibi kalp hastalıkları riskini en aza indirir. Bunun yanı sıra yüksek tansiyon hastaları için oldukça faydalı olan sodyumlu gıdalar içermesinden ötürü hem bu soruna çare olur hem de şeker dahil rafine karbonhidratların tüketimini en aza indirir. Sebze ağırlıklı ve lif ağırlıklı bir diyet olmasından ötürü daha zinde daha canlı ve daha sağlıklı olmanın önünü açar.

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