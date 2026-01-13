  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ölümcül satış tamam! 100 Hellfire füzesi sessiz sedasız onaylandı Altında rekor sonrası... Tarihi yaklaşan ürünler satılıyor: Ucuz markete büyük ilgi İzmir'de zehir fabrikasına jandarma darbesi! 1.6 ton hammadde ele geçirildi Emeklilere müjde gibi müjde! Evlerine bir maaş daha girecek: İşte detaylar Kimya devinde büyük şok! Üretimi tamamen durdurdular Dünya diken üstünde! İran’a operasyon mu geliyor? ABD’nin yaptığı çağrı ortalığı fena karıştırdı Adım adım iç savaşa sürüklenen İran’da herkesin telefonuna bu mesaj gelmeye başladı Değeri tamı tamına 12 milyar dolar! 12 adet Patriot füzesi koptu geliyor Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? İşte güncel rakamlar...
Dünya
9
Yeniakit Publisher
Ölümcül satış tamam! 100 Hellfire füzesi sessiz sedasız onaylandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ölümcül satış tamam! 100 Hellfire füzesi sessiz sedasız onaylandı

ABD, Danimarka’ya 100 adet Hellfire füzesinin satışını onayladı. 45 milyon dolarlık anlaşma Kongre’ye bildirildi.

#1
Foto - Ölümcül satış tamam! 100 Hellfire füzesi sessiz sedasız onaylandı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı; Yabancı Askeri Satışlar (FMS) kanalı ile Danimarka’ya 45 milyon dolar tahmini maliyet ile AGM-114R Hellfire füzesi ve ilgili ekipmanların satışını onayladı. Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı (DSCA), bu olası satışı Kongre’ye bildiren gerekli sertifikayı 8 Ocak 2026 tarihinde verdi.

#2
Foto - Ölümcül satış tamam! 100 Hellfire füzesi sessiz sedasız onaylandı

Tahmini maliyeti 45 milyon dolar olan bu sözleşme (DSCA tarafından bildirilen tahmini maliyetler maksimumu belirtir, sözleşme bedelleri genelde daha düşük olur);

#3
Foto - Ölümcül satış tamam! 100 Hellfire füzesi sessiz sedasız onaylandı

100 adet AGM-114R Hellfire füzesi 3 adet AGM-114R eğitim füzesi 6 adet M299 Hellfire çoklu salan sistemi 2 adet MHU-191/M römork 3 adet BRU-14 sistemi Füze konteynerları eğitim, dokümanlar, destek ve test ekipmanları, ABD devlet ve müteahhit mühendislik, teknik ve lojistik destek hizmetleri ve lojistik ve program desteğinin diğer ilgili unsurlarını içeriyor. Teklif edilen satış talebinin ardından Danimarka, Lockheed Martin ile sözleşme imzalayabilecek.

#4
Foto - Ölümcül satış tamam! 100 Hellfire füzesi sessiz sedasız onaylandı

Lockheed Martin tarafından geliştirilen AGM-114 Hellfire, kısa menzilli bir füzedir. Yarı aktif lazer güdüm sistemi ile hassas hedefleme kabiliyetine sahip olan Hellfire, çok maksatlı harp başlığı ile geniş bir hedef yelpazesine karşı etkilidir.

#5
Foto - Ölümcül satış tamam! 100 Hellfire füzesi sessiz sedasız onaylandı

Buna ek olarak füze; taarruz helikopterlerden, sabit ve döner kanat hava araçlarından, hücum botlarından ve kara araçlarından ateşlenebilmektedir. 1984 yılından itibaren operasyonel kabiliyetlerini sürdüren Hellfire, Dünya çapında 32’den fazla ülkeye hizmet etmektedir.

#6
Foto - Ölümcül satış tamam! 100 Hellfire füzesi sessiz sedasız onaylandı

Menzil (3000 ft irtifadan): 8 km (LOAL-yüksek yörünge), 7.1 km (LOAL–düşük/doğrudan yörünge) Güdüm: yarı aktif lazer arayıcı başlık Ağırlık: 49.4 kg (109 lb) Uzunluk: 163 cm (64 in) Çap: 178 cm (7 in)

#7
Foto - Ölümcül satış tamam! 100 Hellfire füzesi sessiz sedasız onaylandı

Platform Uyumluluğu: helikopterler, botlar/deniz platformları, kara araçları, sabit kanatlı hava araçları, Tripod lançer sistemleri

#8
Foto - Ölümcül satış tamam! 100 Hellfire füzesi sessiz sedasız onaylandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Köfteci Yusuf sektör değiştiriyor! O artık elektrikçi Yusuf
Ekonomi

Köfteci Yusuf sektör değiştiriyor! O artık elektrikçi Yusuf

Türkiye'nin en büyük restoran zincirleri arasında yer alan Köfteci Yusuf, geçen yıl başladığı enerji sektöründe aldığı verimin ardından yatı..
Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu: Öldüğüne mi üzüleyim öğrendiklerime mi?
Gündem

Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu: Öldüğüne mi üzüleyim öğrendiklerime mi?

Sosyal medyada bir kişi, vefat eden eşini toprağa verdikten sonra incelediği telefonundaki mesajları ve yazışmaları görünce şoke oldu. Başın..
İslam'a hakaret eden Kemalist Feyza Altun'un İranlı Bir Rafizi olduğu ortaya çıktı!
Gündem

İslam'a hakaret eden Kemalist Feyza Altun'un İranlı Bir Rafizi olduğu ortaya çıktı!

Türkiye üzerindeki kirli planların algı ayağını yürüten isimler bir bir ifşa oluyor. Kendisini "Kemalist" ve "Cumhuriyet kadını" maskesiyle ..
Mossad tezgahı: Müslüman kılıklı Siyonist uşaklarından alçak provokasyon!
Gündem

Mossad tezgahı: Müslüman kılıklı Siyonist uşaklarından alçak provokasyon!

İran sokaklarında "Özgürlük" maskesi altında sahnelenen tiyatro, Siyonistlerin ve Haçlı dünyasının kirli yüzünü bir kez daha deşifre etti. M..
Göç idaresinin teslim ettiği Özbek alim cezaevinde can çekişiyor!
Dünya

Göç idaresinin teslim ettiği Özbek alim cezaevinde can çekişiyor!

Türkiye’den zorla Özbekistan’a gönderilen Özbek alim Alisher Tursunov, bugün işkence ve ağır hastalıkların pençesinde can çekişiyor. Yüzünde..
Yolsuzluk tutuklusu kendini nimetten saydı: Benim katılamadığı seçim…
Gündem

Yolsuzluk tutuklusu kendini nimetten saydı: Benim katılamadığı seçim…

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’nden cumhur..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23