'Ölümcül' denilen füze sistemi başarısız oldu: İHA'lar sistemi delik deşik etti

Almanya dışında yalnızca İsrail ve ABD’nin sahip olduğu Arrow 3 sistemi, yüksek irtifada ve Dünya atmosferinin dışında dahi gelen füzeleri imha etmek üzere tasarlandı. Rusya’dan atılabilecek kıtalararası füzeler, olası hedefler arasında bulunuyor. İsrail’den tedarik edilen sistemin, Rusya kaynaklı tehditlere karşı bir yanıt niteliği taşıdığı ifade edildi. Berlin’in güneyinde yer alan Schonewalde/Holzdorf hava üssü, planlanan üç Arrow konuşlandırma noktasından ilki konumunda bulunuyor. Almanya, 3,6 milyar avroluk savunma anlaşması kapsamında Arrow sistemini İsrail dışında konuşlandıran ilk ülke oldu.