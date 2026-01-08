  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
'Ölümcül' denilen füze sistemi başarısız oldu: İHA'lar sistemi delik deşik etti
'Ölümcül' denilen füze sistemi başarısız oldu: İHA'lar sistemi delik deşik etti

Arrow 3 füze savunma sistemi üzerinde beliren insansız hava araçları sonrası alarm verildi. Füze sistemi İHA'lara önleme yapamayınca tartışmalar alevlendi.

Foto - 'Ölümcül' denilen füze sistemi başarısız oldu: İHA'lar sistemi delik deşik etti

Savunmasanayist'te yr alan habere göre, Almanya’nın doğusundaki Holzdorf kasabasında bulunan Arrow 3 füze savunma sistemi üzerinde, sistemin devreye alınmasından iki gün önce insansız hava araçları (İHA) tespit edildi. Olayla ilgili askerî ve adlî süreç başlatıldı.

Foto - 'Ölümcül' denilen füze sistemi başarısız oldu: İHA'lar sistemi delik deşik etti

Füze sisteminin 3 Aralık’ta devreye alınmasından yalnızca iki gün önce, Holzdorf’taki Arrow 3 füze savunma sistemi üzerinde İHA’lar görüldü. Soruşturmaya göre, 1 Aralık günü yerel saatle 16.40 civarında Alman Silahlı Kuvvetleri, “bilinmeyen türde” üç adet şüpheli İHA tespit etti. İHA’ların, silah sistemine ait radar tesisinin üzerinde yaklaşık 100 metre irtifada daireler çizdiği bildirildi.

Foto - 'Ölümcül' denilen füze sistemi başarısız oldu: İHA'lar sistemi delik deşik etti

İHA’lara müdahale edilmesine izin verildi. Rapora göre, İsrail’de özellikle İHA’larla mücadele amacıyla geliştirilen Smash X4 özel nişangâh optiğine sahip G27P taarruz tüfeği kullanıldı. Ancak yapılan müdahale sonuçsuz kaldı.

Foto - 'Ölümcül' denilen füze sistemi başarısız oldu: İHA'lar sistemi delik deşik etti

Alman Silahlı Kuvvetleri Harekât Komutanlığı Sözcüsü, olayı şu sözlerle doğruladı: “1 Aralık 2025 tarihinde ‘Annaburg radar istasyonu’ arazisi üzerinde bir İHA uçuşu tespit edilmiştir.” Askerî güvenlik gerekçeleriyle, İHA sayısına ilişkin kesin detayların paylaşılmayacağı belirtildi.

Foto - 'Ölümcül' denilen füze sistemi başarısız oldu: İHA'lar sistemi delik deşik etti

Alman Silahlı Kuvvetleri raporuna göre bu olay, Holzdorf’taki Arrow sistemi üzerinde tespit edilen ikinci şüpheli İHA uçuşu oldu. Raporda, 1 Aralık’ta birden fazla İHA’nın faaliyette olması ve Arrow 3 sisteminin hassas ve yüksek değerli bir silah sistemi niteliği taşıması nedeniyle, “kasıtlı casusluğun muhtemel olduğu” değerlendirmesine yer verildi.

Foto - 'Ölümcül' denilen füze sistemi başarısız oldu: İHA'lar sistemi delik deşik etti

Almanya dışında yalnızca İsrail ve ABD’nin sahip olduğu Arrow 3 sistemi, yüksek irtifada ve Dünya atmosferinin dışında dahi gelen füzeleri imha etmek üzere tasarlandı. Rusya’dan atılabilecek kıtalararası füzeler, olası hedefler arasında bulunuyor. İsrail’den tedarik edilen sistemin, Rusya kaynaklı tehditlere karşı bir yanıt niteliği taşıdığı ifade edildi. Berlin’in güneyinde yer alan Schonewalde/Holzdorf hava üssü, planlanan üç Arrow konuşlandırma noktasından ilki konumunda bulunuyor. Almanya, 3,6 milyar avroluk savunma anlaşması kapsamında Arrow sistemini İsrail dışında konuşlandıran ilk ülke oldu.

