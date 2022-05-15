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Hayat-Aktüel
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Ölü caretta caretta sahile vurdu

2022-05-15 16:40:15
Ölü caretta caretta sahile vurdu

Mersin-Mezitli'de kıyıda ölü caretta caretta bulundu.

#1
Foto - Viranşehir Mahallesi'nde vatandaşlar, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının hareketsiz halde sahilde durduğunu gördü.

Viranşehir Mahallesi'nde vatandaşlar, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının hareketsiz halde sahilde durduğunu gördü.

#2
Foto - Kaplumbağanın ölü olduğunu anlayan vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi.

Kaplumbağanın ölü olduğunu anlayan vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi.

#3
Foto - Bölgeye yönlendirilen Mezitli Belediyesi ekipleri, caretta carettayı bulunduğu yerden kaldırdı.

Bölgeye yönlendirilen Mezitli Belediyesi ekipleri, caretta carettayı bulunduğu yerden kaldırdı.

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