2022-05-15 16:40:15 Ölü caretta caretta sahile vurdu
Mersin-Mezitli'de kıyıda ölü caretta caretta bulundu.
Mersin-Mezitli'de kıyıda ölü caretta caretta bulundu.
Viranşehir Mahallesi'nde vatandaşlar, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının hareketsiz halde sahilde durduğunu gördü.
Kaplumbağanın ölü olduğunu anlayan vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi.
Bölgeye yönlendirilen Mezitli Belediyesi ekipleri, caretta carettayı bulunduğu yerden kaldırdı.
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