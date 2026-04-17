Okan Buruk ‘hainler var’ demişti! Galatasaray'da flaş ayrılık

Okan Buruk: İçeride hainler var "Bazen içerideki oyuncuların üstüne de suç atmaya çalışıyorlar. Mesela Metehan'ın adı burada çok geçiyor. Metehan 3-4 aydır yoktu ama bizim devamlı kadrolarımız çıkıyor. En son maçın kadrosunu sızdıran, içeriden alan, bununla ilgili içeride de önemli bir şey yapacağız. Gerçekten Galatasaray'a karşı büyük bir hainlik yapılıyor. Burada haberciliğe saygı duyuyorum ama her hafta kadroyu vermek, kadroyu sızdırmak bunun Galatasaray takımına yapılacak bir kötülük olduğunu ve rakiplerimizin buna göre hazırlandığını söylemek isterim. Özellikle Kaya Temel ismini de vereceğim çünkü bundan çok rahatsızım. Çünkü bugünkü kadro hiç beklenmeyen bir kadro. Bazen beklenen kadrolar var. Burada hemfikirim. Buna da saygı duyuyorum. İçeride oyuncularla da bunu konuşacağız. Bunu ortaya çıkarıp, bizi de kim satıyorsa içeride takımını kim satıyorsa, onu da ortaya çıkartıp buna bir önlem almamız gerekiyor. Böyle bir ilk 11'in çıkması imkansız bir şeydi. Bazı maçlar dediğim gibi tahmin edilebilir, içeriden de haber alınabilir. Buna saygı duyarım ama Avrupa maçları da dahil olmak üzere devamlı ilk 11'imiz çıkıyor. Son antrenman ilk 11'i belli etmeyeceğiz. Ona göre çalışacağız. Rakiplerimizin bilmesini engellemek için bunu yapacağız. Ya da o içerideki haini veya hainleri bulacağız. Buna bir çözüm arayacağız. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. İçeride Galatasaray takımına zarar verip Galatasaray'ın kadrosunun sızmasını sağlayan hainler var."