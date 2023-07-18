2023-07-18 12:55:23 Ok gibi fırladı, genç kadını hastanelik etti! Burası Afrika değil Türkiye... O ilimizde ölümcül akrep istilası başladı
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yabani hayvanlar yuvalarından çıkmaya başladı. Özellikle son dönemde yılan vakaları ülkemizin dört bir yanından gelmeye devam ederken vatandaşlar evlerinde oturamaz hale geldi. Bu sefer gelen ihbar herkesi korkuttu. Burası Afrika değil Türkiye! Ok gibi fırladı genç kadını hastanelik etti. Uzmanlar son dakika olarak uyardı. O ilimizde ölümcül akrep istilası başladı!