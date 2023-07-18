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Ok gibi fırladı, genç kadını hastanelik etti! Burası Afrika değil Türkiye... O ilimizde ölümcül akrep istilası başladı

2023-07-18 12:55:23
Ok gibi fırladı, genç kadını hastanelik etti! Burası Afrika değil Türkiye... O ilimizde ölümcül akrep istilası başladı

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yabani hayvanlar yuvalarından çıkmaya başladı. Özellikle son dönemde yılan vakaları ülkemizin dört bir yanından gelmeye devam ederken vatandaşlar evlerinde oturamaz hale geldi. Bu sefer gelen ihbar herkesi korkuttu. Burası Afrika değil Türkiye! Ok gibi fırladı genç kadını hastanelik etti. Uzmanlar son dakika olarak uyardı. O ilimizde ölümcül akrep istilası başladı!

#1
Foto - Ok gibi fırladı, genç kadını hastanelik etti! Burası Afrika değil Türkiye... O ilimizde ölümcül akrep istilası başladı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yabani hayvanlar kış uykusundan uyandı. Ülkemizde de sıklıkla görülen bu yabani hayvanlara bir yenisi daha eklendi. Son dönemde sıklıkla yılan vakaları göze çarparken gelen son haber herkesi korkuttu. Burası Afrika değil Türkiye! Ok gibi fırladı genç kadını hastanelik etti. Uzmanlar acil durum ilan etti. O ilimizde ölümcül akrep istilası başladı. Gördüğünüz yerde hemen kaçın. Son dönemde yılan haberleri yoğun ilgiyle takip ediliyor. Çorum'dan gelen görüntüler ise herkesi şoke etti. Bu sefer yılanlar değil akrepler saldırıya geçti.

#2
Foto - Ok gibi fırladı, genç kadını hastanelik etti! Burası Afrika değil Türkiye... O ilimizde ölümcül akrep istilası başladı

Çorum'un Yoğunpelit köyünde tarlasına giden saman balyalarını hazırlayan 34 yaşındaki Sevim S. çalıdan fırlayan bir akrep tarafından ısırıldı. Kimse ne olduğunu anlayamadı bile. Akrep tarafından ısırılan Sevim S. hemen 112 Acil Durumu arayarak ekiplerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen acil durum yardım ekipleri genç kadını Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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