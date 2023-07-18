Ok gibi fırladı, genç kadını hastanelik etti! Burası Afrika değil Türkiye... O ilimizde ölümcül akrep istilası başladı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yabani hayvanlar kış uykusundan uyandı. Ülkemizde de sıklıkla görülen bu yabani hayvanlara bir yenisi daha eklendi. Son dönemde sıklıkla yılan vakaları göze çarparken gelen son haber herkesi korkuttu. Burası Afrika değil Türkiye! Ok gibi fırladı genç kadını hastanelik etti. Uzmanlar acil durum ilan etti. O ilimizde ölümcül akrep istilası başladı. Gördüğünüz yerde hemen kaçın. Son dönemde yılan haberleri yoğun ilgiyle takip ediliyor. Çorum'dan gelen görüntüler ise herkesi şoke etti. Bu sefer yılanlar değil akrepler saldırıya geçti.