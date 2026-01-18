Öğrencilerden inanılmaz buluş: Bunu ağaç kavunu kabuğuyla ürettiler!

TARIMSAL ATIKTAN YÜKSEK TEKNOLOJİYE Ağaç kavunu kabuğundan ilk kez bir hidrojel yapı ortaya çıkardıklarını söyleyen Prof. Dr. Geyikçi, “Ülkemizin güney bölgesinde de yetişen ve halk arasında ağaç kavunu olarak bilinen citrus maxima meyvesinin kabuklarını kullanarak, yüksek hidrofilik özelliğe sahip, süper emici nitelikte yeni hidrojeller sentezlemeye çalıştık. Proje kapsamında bu sentez koşullarının belirlenmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Hidrojellerin yeni nesil bir malzeme olması, ilaç taşıyıcı olarak kullanılabilmesi, özellikle yara bantları ve bebek bezlerinde süper emicilik özelliği göstermesi, ayrıca biyo-bozunur ve biyo-uyumlu yapıları sayesinde farklı alanlarda kullanılabilme potansiyeli, bu projedeki en önemli motivasyon kaynağımız oldu. Tarımsal atık olarak değerlendirilen citrus maxima kabuklarının, bir sektörde süper emici ve nem tutucu bir madde olarak kullanılabilmesi mümkün. İlerleyen aşamalarda, öncelikle laboratuvar çalışmalarını tamamladıktan sonra, uzun soluklu bir süreç gerektirse de ilaç taşıma sistemleri kapsamında bu malzemenin kullanımı da değerlendirilebilir. Ayrıca hidrojellerin yapısına farklı katkılar eklenerek yara bandı olarak kullanılması da gündeme gelebilir. Buradaki temel amacımız, ham maddeyi en uygun şekilde sentezlemek ya da kullanım alanına göre sentez koşullarını değiştirerek farklı hidrojeller elde etmek, bu ürünlerin testlerini gerçekleştirerek üretime kazandırmaktır” ifadelerini kullandı. / kaynak: haber7