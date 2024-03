Öğrenciler 8 bin litre boya üretti

Üretimlerle ilgili bilgi veren Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özlem Tatar, “Okulumuzda ‘Adıtek’ markamızla kimya teknolojisi alanında çeşitli temizlik ve dezenfektan üretimlerinin yanı sıra boya üretimi de yapmaktayız. Öğrencilerimizin derste öğrendiği bilgileri uygulayabilecekleri eğitim alanları sunarken bir yandan da yaparak ve yaşayarak öğrenme ortamları sunuyoruz. Aile ve ülke ekonomisine katkı sağlayan girişimci üretken meslek ahlakına ve milli değerlere sahip gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi. Kimya Teknolojileri öğretmenlerinden Hacı Kuruş, “Kimya teknolojisi olarak şu anda boya üretim atölyesindeyiz. 6 Personelimiz, 150’ye yakın öğrencimiz var. Üretimde ilk hedefimiz Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarımızın tavan boyası, iç cephe boyası, dış cephe boyasını karşılamaktır. Bundan sonraki orta ve uzun süreli hedeflerimizde ise deprem dolayısıyla yapılan TOKİ’lerde büyük ihtiyaçlar var. Buraları da kendi hedeflerimiz arasına almış durumdayız. Üretimlerimiz bundan sonra daha yoğunlukla devam edecek, bu ihtiyaçları karşılamak için. Bu alanda elde edilecek gelirle de öğrencilerimize katkıda bulunmuş olacağız. Hem okulumuza hem de ilimize bu anlamda maddi katkıda bulunacağız inşallah. Şu anda iş başında üretim olduğu için üretimi de öğrencilerimizle birlikte yaptığımız için üretimin her aşamasını görüyorlar. Buradan mezun olup sektöre atıldıkları zaman her hangi bir yabancılık çekmiyorlar. Zaten şu an dahi boya üretim atölyelerinde firmalarda çalışan öğrencilerimiz de var. Bu noktada gidişatımız iyi” sözlerini kullandı.