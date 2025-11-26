  • İSTANBUL
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Ödeme yaparken bu yazıyı görürseniz..! Kredi kartı kullananlar dikkat

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ödeme yaparken bu yazıyı görürseniz..! Kredi kartı kullananlar dikkat

Dolandırıcılar son zamanlarda her türlü yolu deniyor. Özellikle banka ve kredi kartlarının kullanımının yoğun olduğu bu dönemler, dolandırıcılara fırsat veriyor. Uzmanlar, kredi kartlarıyla yapılan temassız ödeme sırasında POS ekranında görülen bazı uyarıların dolandırıcılık girişimlerinin ilk işareti olabileceğine dikkat çekti ve bu konuda insanları uyardı. Ödeme yaparken bu uyarıları görürseniz, ödemeyi derhal durdurun.

#1
Foto - Ödeme yaparken bu yazıyı görürseniz..! Kredi kartı kullananlar dikkat

Son zamanlarda dolandırıcılar birçok farklı yöntemle insanları vurguna uğratıyor. Telefon dolandırıcıları, ATM dolandırıcıları, internet ortamındaki dolandırıcılar derken şimdi de bir yenisi çıktı. Kartla ödemenin giderek yoğunlaştığı ve hemen hemen herkesin pratik ödeme yöntemi olarak kullandığı bugünlerde bir yeni tehlike daha kapıda! POS cihazında ödeme yaparken yaşanabilecek dolandırıcılıklara karşı uzmanlardan ciddi uyarı geldi.

#2
Foto - Ödeme yaparken bu yazıyı görürseniz..! Kredi kartı kullananlar dikkat

Temassız ödeme kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte uluslararası finans güvenliği uzmanları, POS cihazı üzerinden yapılan yeni dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Özellikle ödeme sırasında POS ekranında görülen bazı ifadelerin, izinsiz çekim girişiminin ilk sinyali olabileceği belirtiliyor.

#3
Foto - Ödeme yaparken bu yazıyı görürseniz..! Kredi kartı kullananlar dikkat

EKRANDA BU UYARILAR ÇIKARSA İŞLEMİ DURDURUN Siber güvenlik uzmanları temassız ödeme sırasında POS ekranında beliren "İşlem başarısız", "Tekrar deneyin", "Tutar değişti" veya "Onay bekliyor" gibi uyarıların dolandırıcılar tarafından ikinci bir işlem denemesi için kullanıldığını ifade etti.

#4
Foto - Ödeme yaparken bu yazıyı görürseniz..! Kredi kartı kullananlar dikkat

Uzmanlar, "Vatandaş ekranında alışılmışın dışında bir yazı görürse kartı hemen geri çekmeli ve işlemden vazgeçmelidir" ifadelerine yer veriyor.

#5
Foto - Ödeme yaparken bu yazıyı görürseniz..! Kredi kartı kullananlar dikkat

KALABALIK ALANLARDA RİSK YÜKSEK Uzmanlara göre elinde taşınabilir POS cihazıyla dolaşan dolandırıcılar, kalabalık ortamlarda kart cüzdanda bile olsa düşük tutarlı temassız işlem yapabiliyor. 750 TL altındaki işlemlerde çoğu kartın PIN istememesi, bu yöntemi cazip hale getiriyor.

#6
Foto - Ödeme yaparken bu yazıyı görürseniz..! Kredi kartı kullananlar dikkat

UZMANLARDAN GÜVENLİK TAVSİYELERİ Uluslararası güvenlik ekipleri vatandaşlara şu önerileri sıralıyor: - POS ekranını mutlaka görün ve tutarı kontrol edin. - "İşlem başarısız", "Tutar değişti", "Onay bekliyor", "Tekrar deneyin" gibi uyarılar çıkarsa işlemi durdurun. - RFID korumalı cüzdan kullanın. - Banka uygulamasından anlık işlem bildirimi açın. - Temassız ödeme limitini düşürün veya tamamen kapatın.

#7
Foto - Ödeme yaparken bu yazıyı görürseniz..! Kredi kartı kullananlar dikkat

DOLANDIRICILIK VAKALARI ARTIYOR Avrupa Birliği 2024 Finansal Güvenlik Raporu'na göre temassız ödeme üzerinden yapılan dolandırıcılıklar geçen yıla kıyasla arttı. Uzmanlar sistemin güvenilir olduğunu ancak kullanıcıların temel önlemleri ihmal etmemesi gerektiğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
