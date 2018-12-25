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Ocak ayı boyunca diziler 3 hafta yayınlanmayacak! Peki neden?

  • Tüm kanallar anlaşmalı olarak yeni yılın ilk ayında üç hafta boyunca yayınlanmama kararı aldı. Bir tek TRT bu kararı almadı. Peki kanallar neden böyle bir karar aldı? Dizilerin yayınlanmama nedeni ne?

  • Ocak ayında TRT 1 dışında diğer tüm kanallar ortak bir kararla dizileri yayınlamayacak.

  • Bu ani kararın nedeni ise reklam verenlerle yeniden anlaşma yapılacağı olduğu söylendi.

  • Bu süreçte de dizilerin yayınlanmamasının daha doğru olduğu düşünüldüğünden 3 hafta boyunca yayına zorunlu ara verilecek.

  • TRT bu kararın içinde olmadığı için dizileri gününde yayınlanacaktır. Bu durum özellikle Diriliş Ertuğrul hayranlarını sevindirdi.

  • Ocak ayı boyunca diziler 3 hafta yayınlanmayacak

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