Obruk sayısı 700'e ulaştı! İklim değişti, sular çekildi, toprak çöktü: Uzmanından korkutan uyarı

Konya Ovası'nda özellikle Karapınar bölgesinde görülen ve sayısı 700'ü bulan obruklara bir yenisi daha eklendi. Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafede oluşan obruğun çapı 30, derinliği 15 metre. Konya Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Arif Delikan, "Obruklar tamamen birinci faktör olarak iklim değişimiyle alakalı bir durum. Burada yağışların azalması, bölgedeki yüzey sularının tamamı yok olması ve yer altı sularında aşağı doğru hızlı bir şekilde çekilmesinden kaynaklanan bir durum var" dedi. Kentte daha önceki yıllarda sadece Karapınar ilçesinde oluşan obruklar, son yıllarda aynı bölgedeki Ereğli, Halkapınar, Emirgazi, Çumra, Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Altınekin ilçelerinde de oluştu ve sayısı gün geçtikçe 700'ü buldu. Son olarak Konya kent merkezine 30 kilometre mesafede bulunan Çaltı Mahallesi'nde bir obruk oluştu. Obruğun çapı 30, derinliği 15 metre olarak belirlendi. Belediye görevlileri obruk etrafına uyarı tabelaları koyarak tel örgüyle çevirdi.