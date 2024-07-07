O uygulama değişiyor! Ehliyet alacaklar dikkat

Engelli kursiyer bireylerin direksiyon sınavında yaşadıkları sorunlara da değinen Tekin, şu bilgileri verdi: "Engelli kursiyerlerin hepsinin çeşit çeşit engelli durumları söz konusu. Bir aracı yüz çeşit engelliye çeviremeyebiliyoruz ama burada da bir değişiklik yapması bekleniyor. Bu konuda sürücü adayına 'Eğer ehliyet almak istiyorsanız kendi aracınızı temin edebilir, bu araçla kursa kaydolabilir, eğitimlerinizi bu araçla alabilir, mezun olmak için de sınava bu araçla girebilirsiniz. Eğer bunu temin edemiyorsanız bu aracı kiralayabilirsiniz.' diyerek bir alternatif getirilmesini istiyoruz. Bu engelli vatandaşlarımız için de olumlu bir şey. Engelli vatandaşımız geldiğinde ona sunulan aracı değil de kendisinin daha rahat edebileceği, engel durumuna göre temin edebileceği veya kiralayabileceği bir araçla hem eğitim alabilecek hem de sınav yapabilecek."