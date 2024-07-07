O uygulama değişiyor! Ehliyet alacaklar dikkat

Bu kapsamda direksiyon sınavlarında motosiklet ve otomobil kullanımı eğitiminde "U dönüşü" manevrasının eklenmesini öngördüklerini dile getiren Tekin, "Motosikletlerde 6 ile 6,5 metre genişliğinde, otomobillerde ise 8 metrelik alanda kursiyerlerden iki manevrayla 'U dönüşü' yapması istenecek." dedi. Tekin, eğitim veren öğreticilere de yönetmelikte yer verilmesini beklediklerini anlatarak, "Eğitim veren usta öğreticilerimizin her 10 yılda bir yeniden hizmet içi eğitime tabi tutulması, yönetmelik değişikliğinde olması bekleniyor. Bu yönetmelik çıktığı zaman, usta öğreticilerimiz, sınav yapıcılarımız bu eğitimi alacaklar, bu eğitim bittikten sonra her 10 yılda bir de bu eğitimleri yenilemeleri gerekecek." ifadesini kullandı.