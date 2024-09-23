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O ülkede sel faciası yaşanıyor

2024-09-23 10:50:35
O ülkede sel faciası yaşanıyor

Japonya'da etkili olan sağanak yağış sel ve toprak kaymasına yol açtı. Yaşanan felakette ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

#1
Foto - O ülkede sel faciası yaşanıyor

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların bilançosu ağırlaştı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

#2
Foto - O ülkede sel faciası yaşanıyor

Kayıp olarak kayıtlara geçen 10 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü açıklanırken, Wajima şehrindeki 6 bin 200, Suzu şehri ve Noto kasabasındaki bin 738 hanede su kesintilerinin devam ettiği bildirildi.

#3
Foto - O ülkede sel faciası yaşanıyor

Toprak kaymaları ve sel baskınları nedeniyle 115 köye ulaşılamadığını belirten yetkililer, arama kurtarma ve yardım çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

#4
Foto - O ülkede sel faciası yaşanıyor

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne (SDF) ait helikopterlerle bölgeye yardım gönderildiğini söyledi.

#5
Foto - O ülkede sel faciası yaşanıyor

Japonya'nın Ishikawa eyaleti, Cumartesi gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışlara teslim olmuş, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Wajima ve Suzu şehirlerinde mevsim normallerinin 2 katı yağış kaydedildiğini açıklamıştı.

#6
Foto - O ülkede sel faciası yaşanıyor

Birçok bölgede sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelirken, eyalet genelindeki nehirlerde taşkınlar yaşanmıştı.

#7
Foto - O ülkede sel faciası yaşanıyor

#8
Foto - O ülkede sel faciası yaşanıyor

#9
Foto - O ülkede sel faciası yaşanıyor

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