O ülke Yunanistan'a baskı yapıp savaş gemilerini bölgeden çekti: Türk sahasına girin, kabloları döşeyin

Bunun üzerine Yunan Savunma Bakanlığı kaynakları da, “Yunanistan Silahlı Kuvvetleri tarafından, Yunanistan Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü ve emrettiği şekilde, Yunanistan ile Mısır arasında yasal olarak sınırları belirlenmiş bölge içerisinde Türkiye'nin yasadışı eylemlerine karşı hiçbir ‘saygı’ gösterilmemiştir ve gelecekte de gösterilmeyecektir.” açıklaması yapmıştı. Türk tarafının açıkladığı “izin” talebiyle ilgili Aydınlık’a konuşan Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, şu çağrıyı yaptı: “Milli Savunma Bakanlığı izin talebinde bulunulduğunu söylenmiştir. Bu belge çok önemli bir devlet uygulamasıdır. Çünkü İtalyan kablo döşeme gemisinin faaliyet göstereceği alan, Türkiye-Libya anlaşmasının imzalandığı deniz yetki alanları sınırlandırma hattının hemen orasıdır. Bu hem Yunanistan tarafından hem de İtalya tarafından Türkiye-Libya anlaşmasının kabul edildiğini, Türkiye'nin Batı’daki Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarının kabul edildiğini, Mavi Vatan’ın Doğu Akdeniz'deki parçasının kabul edildiğini göstermektedir. Bu bakımdan çok önemlidir. "Bundan sonra Yunanistan ne derse desin, bu elimizde çok önemli bir hukuki belge ve dayanak uygulaması olacaktır. Bunun belgelerini çok net bir şekilde tutmalıyız. Yazılı notasının da yayınlanmasını ben özellikle Dışişleri Bakanlığından ve Milli Savunma Bakanlığından istirham ediyorum. Yunanistan tarafından yapılan bu izin talebinin gizli saklı bir yanı yoktur. O izin talebinin orijinal metninin kamuoyuna yayınlanması son derece önemlidir.”