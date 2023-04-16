2023-04-16 12:16:55 O tarihte mesaj: Tarihi 4 asırlık ahşap camideki 5.19’u gösteren saatin sırrı çözülemedi: Her yere çok şeyler gizlediler
SAMSUN’un Kavak ilçesinde bulunan 4 asırlık ahşap camideki kalem işi süsleme sanatı ile çizilen ve 5.19’u gösteren saatin sırrı çözülemedi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kemal Özkurt, “Bazen sanatçılar, yaptıkları eserlerin bir köşesine sır diyebileceğimiz bir şeyler gizlerler. Bu saat de onların bir örneği olabilir” dedi.Caminin mihrap duvarında ise madalyonlar içinde Arapça Allah, Hz. Muhammed, Hz.Ebubekir, Hz.Ömer, Hz.Osman ve Hz.Ali yazıyor. Ayrıca hemen yanlarında 5.19’u gösteren bir de saat işlemesi bulunuyor. Duyanlar, görenler herkes bu duruma şaşkın... 5.19'u gösteren saat merak konusu oldu.