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O şehirde hala kar ile mücadele ediliyor!

2024-06-11 17:20:51
O şehirde hala kar ile mücadele ediliyor!

Hakkari'de, yolları kar nedeniyle kapalı olan üs bölgelerine ulaşımın sağlanabilmesi için çalışmalar devam ediyor.

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Foto - O şehirde hala kar ile mücadele ediliyor!

Hakkari İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kış mevsiminin çetin geçtiği kentte haziran ayında da karla mücadele sürüyor.

#2
Foto - O şehirde hala kar ile mücadele ediliyor!

Karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Göllerbaşı, Düztepe, Binbir Tepe ve Davulcu üs bölgelerinin yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

#3
Foto - O şehirde hala kar ile mücadele ediliyor!

Kar kalınlığının yer yer 5 metreye vardığı bölgelerde zor şartlarda görev yapan ekipler, bölgenin engebeli coğrafyası nedeniyle güçlükle ilerleyebiliyor. Ekipler, söz konusu yolları kısa sürede açarak üs bölgelerine ulaşımı sağlamayı hedefliyor.

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